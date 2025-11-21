Beleza em Seul: roteiro completo de compras e atividades imperdíveis

De procedimentos faciais e skincare às oficinas no estilo “faça você mesmo”, a capital da Coreia do Sul é cheia de surpresas

A chegada costuma ser pelo Aeroporto Internacional de Incheon, a cerca de 1h30 do centro. Para seguir até Seul, há quatro opções: o trem expresso AREX, ônibus executivo, táxi ou transfer privado por plataformas como a Civitatis. Já na cidade, o visitante encontra bairros inteiros dedicados ao tema, de flagships futuristas a spas, beauty cafés e workshops onde é possível criar seu próprio produto.

Seul é o epicentro da beleza asiática: berço da K-beauty, das inovações em skincare e de tendências que se espalham rapidamente pelo mundo. Entre lojas conceito, clínicas estéticas high-tech e espaços criativos, a cidade transforma a rotina de cuidados pessoais em uma verdadeira experiência cultural.

Além disso, uma dica essencial para ajudar na economia é pedir o sistema tax-free na hora de finalizar a compra. Ele permite ao visitante estrangeiro reaver o imposto local (VAT) de 10% em compras acima de 15.000 won (cerca de R$ 55) apresentando o passaporte no caixa e solicitando o reembolso no aeroporto.

Pouco conhecida entre turistas, a rede é um dos maiores outlets de cosméticos e devices de beleza da Coreia do Sul, com unidades em Myeongdong, Hongdae, Gangnam, Insadong, Mangwon e outros. Os produtos ficam expostos em grandes caixas e prateleiras, lembra muito os galpões de outlets focados em atacado, mas lá os produtos também são vendidos para o consumidor final pelo mesmo preço, então é bom ir com tempo para garimpar seus cosméticos preferidos dentre as tantas opções. É possível encontrar pechinchas de marcas consagradas como Beauty of Joseon, AHC e Missha, com descontos que chegam a 40% em relação aos preços originais.

Comprar skincare e maquiagem na Coreia é um convite à perdição: são tantas lojas e marcas de beleza que é fácil se perder entre vitrines. Uma ótima opção para o bolso é ir em rede de outlets, que oferecem descontos em marcas famosas. Em Seul, a rede mais famosa é a OFF-Beauty.

Depois, vale investir em uma limpeza Aqua Peal, que utiliza sucção suave e soluções hidratantes para remover impurezas profundas sem agredir a pele; ambos os procedimentos podem ser realizados em clínicas como a Seoulistique, que fica no bairro de Mapo-gu.

Seul está cheia de clínicas estéticas, sendo conhecida por seus preços competitivos. Para quem não tem muitos dias na cidade, uma dica é separar ao menos uma manhã para fazer uma análise completa da sua pele por meio de uma skin analyzer machine, aparelho que fotografa as camadas internas do rosto e avalia fatores como hidratação, textura, oleosidade, manchas, poros, níveis de colágeno e danos causados pelo sol, uma etapa essencial para definir quais tratamentos realmente funcionam para você.

A somente três minutos de caminhada da clínica está o Eco Jardin, salão conhecido por ser o criador original do 18 Scalp Treatment, um protocolo de 18 etapas que inclui esfoliação, vapor, detox, nutrição e massagem para equilibrar o couro cabeludo e estimular o crescimento saudável dos fios.

Por fim, para quem busca praticidade e não tem muitos dias em Seul, uma dica de local é a Beauty Blossom, clínica que aposta em tratamentos únicos capazes de resolver várias queixas de pele de uma só vez.

A consulta começa com uma conversa sobre suas preocupações, seguida de uma limpeza suave e da aplicação de um creme anestésico. O procedimento mais popular é o Potenza RF, que combina radiofrequência fracionada e microagulhamento para melhorar firmeza, poros, textura e cicatrizes com pouco tempo de recuperação. Amado por coreanos e estrangeiros, o tratamento ganhou fama por entregar resultados visíveis com pouco tempo de recuperação.

Instagram: @beautyblossom_global

Melhores atividades de beleza em Seul

1. Fazer sua própria base personalizada com a Hera ou Laneige

Na flagship da Amore Seongsu, é possível criar uma base totalmente personalizada com as marcas Hera ou Laneige. Uma consultora analisa o tom da sua pele por meio de um scanner digital que identifica subtom, profundidade de cor e necessidades específicas. A partir disso, um robô faz combinações na hora com tons existentes das marcas para criar uma fórmula sob medida, ajustando cobertura, textura e acabamento para combinar perfeitamente com o seu rosto e com o clima da Coreia. É uma experiência concorrida e é preciso ficar atento, os agendamentos acabam rápido e precisam ser feitos sempre 14 dias antes da visita.

Instagram: @amore_seongsu e @laneige_kr

2. Fazer uma massagem facial restauradora em Myeongdong

Em Myeongdong, o Bit Spa oferece tratamentos faciais e corporais para quem quer relaxar enquanto cuida da pele. As massagens faciais passam por várias etapas e atendem a diferentes queixas, mas em geral começam com uma limpeza suave e aromática, seguida por técnicas manuais profundas que ativam a musculatura do rosto, promovendo drenagem linfática, lifting natural e redução do inchaço. Na etapa final, entram máscaras nutritivas e calmantes que devolvem luminosidade, firmeza e brilho característico dos tratamentos de beleza coreanos.

Instagram: @myeongdong_bit_spa_mmm

3. Fazer seu próprio perfume

Na criação de perfumes personalizados em Seul você encontra duas experiências incríveis: no atelier .NOTE você tem a liberdade de seguir um tutorial em vídeo multilíngue (até 13 línguas, incluindo espanhol) para compor seu próprio aroma e aprender como funcionam a composição dos perfumes.

Em seguida, pode testar mais de 36 cheiros diferentes à disposição para compor a sua fragrância e, também, a opção de criar um óleo corporal com a mesma essência. A sessão dura cerca de 1h a 1h30 e é ideal para quem quer experimentar de forma autônoma. Há unidades em Seongsu, Hongdae, Gangnam e Haeundae.

Já no atelier Casamu, em Gangnam, o processo é acompanhado por uma instrutora muito bem-humorada. Após um chá de boas-vindas com direito a degustação de doces coreanos e uma introdução à pirâmide olfativa, são explorados cerca de 40 acordes e matérias-primas naturais para escolher e misturar o seu perfume.

É possível escolher notas de topo, corpo e base para formar uma fórmula única. Ao final, você leva consigo um frasco de 50 ml e um de 10 ml. Ambos garantem uma experiência memorável e personalizada para criar sua fragrância com assinatura própria.

Instagram: @dotnote.perfume e @casamu_

4. Fazer sua própria joia com as letras do alfabeto coreano

No Lettering Jewelry Lab, você cria sua própria joia personalizada usando as letras do alfabeto coreano (Hangul). Primeiro escolhe o acessório e a palavra que deseja transformar em peça, depois monta o design com letras em prata 925 enquanto os instrutores orientam a soldagem e o polimento. Em cerca de 1h30, você sai com um colar, pulseira ou brinco único e cheio de significado.

Instagram: @lettering_jewelry_lab.

5. Fazer uma análise de coloração pessoal

Há várias clínicas em Seul para identificar as melhores cores, cortes de cabelo e estilo pessoal, então é fácil se perder dentre tantas opções para homens e mulheres.

Em Gangnam, há duas ótimas opções. Na Warm N’ Cool, profissionais utilizam um termômetro para medir a temperatura da pele, avaliam detalhadamente a cor dos olhos e cabelo e testam como diferentes tecidos reagem com a pele para determinar se sua coloração pessoal está próxima de cores de inverno, verão, outono ou primavera.

A consultora recomenda cortes, maquiagem e produtos que harmonizam com a paleta da cliente e demonstra cores que realçam o rosto no dia a dia. O estúdio também oferece suporte em inglês, faz análise corporal para indicar os melhores looks e tem um espaço inteiro para dar dicas de maquiagem personalizada.

Já na Meime Color and Beauty, a análise começa com uma explicação clara sobre as quatro estações e como temperatura, brilho e saturação influenciam o rosto. Depois, a consultora mede a temperatura da pele, confirma o subtom e utiliza drapes para comparar tons e definir a paleta ideal.

Em seguida, ela mostra um álbum com fotos de outfits que combinam com o seu tom, indica quais joias e metais favorecem e quais devem ser evitados, e envia todo o diagnóstico por Airdrop. No final, você ainda recebe duas cartelas físicas de cores para usar nas compras. O local é disputado e possui lista de espera, é bom reservar com antecedência.

Ambos são ótimas opções para ir sozinho, em casal ou com amigos.

Instagram: @meimecolornbeauty e @warmncool_official

6. Fazer uma maquiagem coreana estilo idol

Estúdios especializados, como a Roa Makeup, comandada por uma maquiadora que trabalhou por anos na China atendendo o público asiático, oferecem sessões que recriam o visual das idols coreanas. O atendimento, como um bom local coreano, começa pela pele: a profissional utiliza pads esfoliantes para remover células mortas, tônico, essência, sérum hidratante e um protetor solar híbrido que já corrige levemente o tom, deixando a pele luminosa e pronta para a maquiagem.

Em seguida vai para os olhos, onde entram sombras cintilantes suaves e um delineado fino estilo “puppy liner”, além de cílios discretos para abrir o olhar, inseridos com dispositivos modernos como curvex com fonte de calor. O acabamento fica por conta do clássicolip tint em degradê, marca registrada das idols e trainees. O procedimento total pode durar até 2,5 horas para completar a maquiagem. O cliente ainda ganha de brinde um design capilar no estilo coreano para complementar o look.

Instagram: @roa.makeup_

Dicas de como economizar ao explorar o universo da beleza em Seul

Para economizar, uma boa estratégia é fazer o oposto do fluxo turístico: em vez de comprar skincare nos bairros mais famosos, como Myeong-dong, procure regiões que não são tradicionalmente voltadas a cosméticos, como Mangwon ou Insadong, onde os preços tendem a ser mais baixos.

Já para serviços como massagem, limpeza de pele ou tratamentos específicos, vale ir justamente aos bairros especialistas desse segmento; a concorrência costuma ser maior, o que reduz o valor. Também compensa optar por refis, comuns na K-beauty e mais baratos que embalagens completas, e verificar promoções em dias de semana, com menor movimento. Antes de reservar qualquer serviço, compare preços e avaliações no Naver Maps, que reúne informações atualizadas dos estabelecimentos.

Por Débora Oliveira