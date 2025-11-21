Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banho de descarrego: 4 opções para renovar as energias

Eles são ideais para inícios de novos ciclos e ajudam a atrair boas vibrações
Redação EdiCase
Redação EdiCase
Os banhos de descarrego, presentes em várias tradições espirituais ao redor do mundo, representam poderosas ferramentas para purificar o corpo e a mente de energias negativas. Sua eficácia está intrinsecamente ligada à fé e à intenção daqueles que os praticam.

Além de simplesmente preparar o banho, é crucial concentrar-se na libertação de energias e emoções. Segundo Anna Raposo, consultora esotérica da iQuilibrio, esses rituais descarregam as energias negativas, sendo ideais para o início de um novo ciclo.

A seguir, ela ensina 4 banhos poderosos para descarrego. Confira!

1. Banho para atrair amor e conforto

O cravo, assim como as rosas, além de limpar o espírito, costuma atrair muito mais amor e conforto à vida das pessoas. Para esse banho, você precisará de:

  • Pétalas de cravo (rosa ou vermelho)
  • Mel
  • 200 ml de leite de coco
  • 3 l de água

Em uma panela, em fogo médio, ferva todos os ingredientes por 3 minutos. Desligue o fogo e aguarde amornar. Coe e despeje na banheira. Complete com água e fique imerso por pelo menos 10 minutos. Caso o banho seja no chuveiro, despeje a infusão do pescoço para baixo e deixe os pés na bacia por pelo menos 10 minutos.

2. Banho para o corpo e o espírito

É uma mistura de bicarbonato de sódio que se dissolve na água e tem muitos benefícios, tanto físicos quanto espirituais. Para esse banho, você precisará de:

  • 240 g de bicarbonato de sódio
  • Ramos de alecrim
  • 3 l de água

Coloque o bicarbonato de sódio, os ramos de alecrim e a água na banheira. Fique imerso por 10 minutos, ao menos. Se o banho for ao chuveiro, faça um chá com a água e os ramos de alecrim, aguarde amornar e misture com o bicarbonato aos poucos. Banhe-se do pescoço para baixo, deixando os pés imersos na bacia por pelo menos 10 minutos.

3. Banho contra cansaço físico e mental

Botões inteiros de lavanda, fervidos em água ou óleos essenciais, promovem a limpeza espiritual e relaxamento. Esse banho tem efeito calmante, alivia cansaço físico e mental. Você precisará de:

  • 1 punhado de lavanda
  • 3 l de água

Na banheira, misture a água e a lavanda. Fique imerso ao menos por 10 minutos. Se o banho for ao chuveiro, banhe-se do pescoço para baixo com a água e a lavanda, deixando os pés imersos na bacia por pelo menos 10 minutos.

4. Banho para melhorar o humor

Esse banho ajuda a melhorar o humor, a praticar o amor-próprio e a limpar seu espírito de energias negativas. Para isso, você precisará de:

  • 2 punhados de pétalas de rosas (vermelhas ou rosas)
  • 3 l de água

Em uma panela, coloque a água e as pétalas de rosa. Leve ao fogo e ferva até que as pétalas percam toda a cor. Desligue o fogo e deixe o banho esfriar e, em seguida, coloque na banheira. Permaneça imerso por pelo menos 10 minutos. Sinta-se à vontade para adicionar pétalas extras, frescas ou secas, ao seu banho para um aroma extra.

“Enquanto estiver se banhando, pense na água levando toda a ‘sujeira’ da alma embora, liberando a sua luz. Em seguida, preste atenção aos cheiros, à textura da sua pele e ao barulho da água. Agradeça pelos momentos vividos na casa”, finaliza a consultora da iQuilibrio.

Por Alice Veloso

