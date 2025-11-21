Banho de descarrego: 4 opções para renovar as energias

Banho de descarrego: 4 opções para renovar as energiasEles são ideais para inícios de novos ciclos e ajudam a atrair boas vibrações
Os banhos de descarrego, presentes em várias tradições espirituais ao redor do mundo, representam poderosas ferramentas para purificar o corpo e a mente de energias negativas. Sua eficácia está intrinsecamente ligada à fé e à intenção daqueles que os praticam.
Além de simplesmente preparar o banho, é crucial concentrar-se na libertação de energias e emoções. Segundo Anna Raposo, consultora esotérica da iQuilibrio, esses rituais descarregam as energias negativas, sendo ideais para o início de um novo ciclo.
A seguir, ela ensina 4 banhos poderosos para descarrego. Confira!
1. Banho para atrair amor e conforto
O cravo, assim como as rosas, além de limpar o espírito, costuma atrair muito mais amor e conforto à vida das pessoas. Para esse banho, você precisará de:
- Pétalas de cravo (rosa ou vermelho)
- Mel
- 200 ml de leite de coco
- 3 l de água
Em uma panela, em fogo médio, ferva todos os ingredientes por 3 minutos. Desligue o fogo e aguarde amornar. Coe e despeje na banheira. Complete com água e fique imerso por pelo menos 10 minutos. Caso o banho seja no chuveiro, despeje a infusão do pescoço para baixo e deixe os pés na bacia por pelo menos 10 minutos.
2. Banho para o corpo e o espírito
É uma mistura de bicarbonato de sódio que se dissolve na água e tem muitos benefícios, tanto físicos quanto espirituais. Para esse banho, você precisará de:
- 240 g de bicarbonato de sódio
- Ramos de alecrim
- 3 l de água
Coloque o bicarbonato de sódio, os ramos de alecrim e a água na banheira. Fique imerso por 10 minutos, ao menos. Se o banho for ao chuveiro, faça um chá com a água e os ramos de alecrim, aguarde amornar e misture com o bicarbonato aos poucos. Banhe-se do pescoço para baixo, deixando os pés imersos na bacia por pelo menos 10 minutos.
3. Banho contra cansaço físico e mental
Botões inteiros de lavanda, fervidos em água ou óleos essenciais, promovem a limpeza espiritual e relaxamento. Esse banho tem efeito calmante, alivia cansaço físico e mental. Você precisará de:
- 1 punhado de lavanda
- 3 l de água
Na banheira, misture a água e a lavanda. Fique imerso ao menos por 10 minutos. Se o banho for ao chuveiro, banhe-se do pescoço para baixo com a água e a lavanda, deixando os pés imersos na bacia por pelo menos 10 minutos.
4. Banho para melhorar o humor
Esse banho ajuda a melhorar o humor, a praticar o amor-próprio e a limpar seu espírito de energias negativas. Para isso, você precisará de:
- 2 punhados de pétalas de rosas (vermelhas ou rosas)
- 3 l de água
Em uma panela, coloque a água e as pétalas de rosa. Leve ao fogo e ferva até que as pétalas percam toda a cor. Desligue o fogo e deixe o banho esfriar e, em seguida, coloque na banheira. Permaneça imerso por pelo menos 10 minutos. Sinta-se à vontade para adicionar pétalas extras, frescas ou secas, ao seu banho para um aroma extra.
“Enquanto estiver se banhando, pense na água levando toda a ‘sujeira’ da alma embora, liberando a sua luz. Em seguida, preste atenção aos cheiros, à textura da sua pele e ao barulho da água. Agradeça pelos momentos vividos na casa”, finaliza a consultora da iQuilibrio.
Por Alice VelosoDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente