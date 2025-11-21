7 receitas de petiscos para o fim de semana / Crédito: EdiCase Culinaria

Servir petiscos durante reuniões e festas é uma tradição desde os tempos antigos. Com origem no Império Romano, alimentos eram oferecidos aos convidados para saciar a fome enquanto se divertiam. Mas, com o tempo, devido ao preparo simples e prático, esse tipo de refeição conquistou o mundo e, hoje, é uma das principais atrações durante as comemorações. A seguir, confira 7 receitas de petiscos para você fazer em poucos minutos e aproveitar o fim de semana!

Enroladinho de salsicha Ingredientes 5 xícaras de chá de farinha de trigo

1 ovo

5 xícaras de chá de farinha de rosca

400 ml de leite

10 salsichas aferventadas

400 ml de água quente

1 xícara de chá de caldo de carne

100 g de manteiga

1 colher de sopa de sal

1 ovo batido para empanar

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para fritar Modo de preparo Em uma panela, coloque a água, o leite, o caldo de carne, a manteiga e o sal, misture e leve ao fogo médio para ferver. Após, retire do fogo, adicione a farinha de trigo e o ovo e misture bem. Leve novamente ao fogo e cozinhe até a massa desprender do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere a massa esfriar. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, sove e divida em duas partes iguais. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, recheie com a salsicha e feche enrolando ao redor dela, elevando a parte superior e inferior sobre as pontas. Repita o processo com toda a massa e passe os enroladinhos no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os enroladinhos na panela e frite até dourar. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida. Amendoim doce crocante Ingredientes 210 g de amendoim sem casca

sem casca 1 1/2 xícara de chá de açúcar

240 ml de água Modo de preparo Em uma panela, coloque o amendoim e leve ao fogo médio para torrar por 3 minutos. Acrescente o açúcar, a água e aumente o fogo. Cozinhe até obter uma textura esbranquiçada, mexendo sempre. Em seguida, desligue o fogo, coloque os amendoins em um recipiente, espere esfriar e sirva em seguida. Dadinho de tapioca de queijo coalho Ingredientes 1/2 l de leite integral quente

250 g de goma de tapioca

1 colher de chá de sal

400 g de queijo coalho ralado Modo de preparo Em um recipiente, coloque a tapioca, o queijo e o sal e misture bem. Adicione o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Forre uma assadeira com plástico-filme, despeje a massa sobre ela e espalhe. Leve à geladeira até firmar. Retire da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque os cubos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Espetinho de frango Ingredientes 1 xícara de chá de caldo de frango

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de chá de suco de limão

1/2 dente de alho descascado e picado

4 peitos de frango cortados em cubos

Tomilho a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque a mostarda, o suco de limão, o alho, o tomilho e o caldo de frango e misture bem. Adicione o frango, mexa para incorporar, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas na geladeira. Em seguida, organize os frangos em palitos de madeira e disponha-os sobre uma assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida. Salame recheado com creme de ricota Ingredientes 250 g de creme de leite

200 g ricota

1/5 de xícara de chá de suco de limão

300 g de salame fatiado

2 colheres de sopa de alcaparras

Sal e azeitonas pretas fatiadas a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o creme de leite, a ricota, o suco de limão e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Após, enrole os salames no formato de um cone e prenda com palitos. Recheie com o creme de ricota e enfeite com as azeitonas. Sirva em seguida. Anéis de cebola Ingredientes 2 cebolas cortadas em anéis

cortadas em anéis 1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

1 xícara de chá de leite

2 ovos

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de fermento químico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Misture bem. Em outra tigela, coloque o leite e os ovos e misture até ficar homogêneo. Acrescente o amido de milho e o fermento químico à mistura de leite com ovos e mexa até obter uma massa lisa. Passe os anéis de cebola na farinha de trigo temperada, cobrindo todos os lados. Em seguida, mergulhe cada anel na massa preparada, retirando o excesso. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os anéis de cebola aos poucos, até ficarem dourados e crocantes. Retire e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Sirva em seguida.