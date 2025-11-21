4 orações para celebrar a Apresentação de Nossa Senhora ao Templo / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 21 de novembro, é celebrada a “Apresentação de Nossa Senhora ao Templo”. Esse evento antigo, segundo escrituras do Protoevangelho de Tiago, recorda a ocasião em que Nossa Senhora, ainda criança, foi levada por seus pais, São Joaquim e Santa Ana, ao Templo de Jerusalém, em que aprendeu sobre a fé e a dedicação a Deus. “[…] Quando completou três anos, Joaquim disse: ‘Chame as meninas hebreias, virgens, e que, duas a duas, tomem uma lâmpada acesa para que a menina [Maria] não olhe para trás e seu coração se prenda por algo fora do Templo de Deus’. E assim foi feito e subiram ao Templo do Senhor. Então o sacerdote a recebeu, a beijou e abençoou-a. E disse [à Maria]: ‘O Senhor engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações. No final dos tempos, manifestará em ti Sua redenção aos filhos de Israel’. Então fez [Maria] sentar-se no terceiro degrau do altar, e o Senhor derramou Sua graça sobre ela. Ela dançou e cativou toda a casa de Israel”, diz o Protoevangelho de Tiago.

A festa tem origem na tradição à dedicação da Igrejade Santa Maria Nova em Jerusalém, em meados de 543, e é comemorada no Oriente Médio desde o século VI como forma de exaltar a Jesus por meio daquela que em vida soube fazer isso tão bem. Abaixo, confira 4 orações para celebrar a Apresentação de Nossa Senhora ao Templo! 1. Oração para Nossa Senhora da Apresentação Ó Maria, assim como foste consagrada a Deus, faça de nós, homens e mulheres, consagrados da mesma forma. Não queremos nos consagrar só a Deus, mas também a ti porque reconhecemos que tu és um caminho perfeito para Cristo Jesus. Amém. 2. Oração para glorificar a Apresentação de Nossa Senhora Maria, Nossa Senhora da Apresentação,

que, ainda criança, subistes ao Templo para vos consagrar inteiramente a Deus, praticando assim o ato do amor-entrega,

o mais agradável ao Senhor; Seja-vos também agradável, a nossa homenagem, a nossa entrega ao vosso coraçãode Mãe.

Consagrastes ao Senhor, ó Rainha do Céu, o vosso espírito e vosso coração, o vosso corpo e todo o vosso ser pelo sacrifício total,