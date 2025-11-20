Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arroz de forno: 7 receitas simples e deliciosas para o jantar

Arroz de forno: 7 receitas simples e deliciosas para o jantar

Veja como preparar opções deliciosas e práticas para deixar as suas refeições mais especiais
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O arroz é um ingrediente que está sempre presente na vida dos brasileiros. Além disso, é um carboidrato rico em vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo. Muito versátil, pode ser combinado com outros alimentos e preparado de maneira simples e rápida. Pensando nisso, selecionamos 7 receitas deliciosas de arroz de forno para você preparar. Confira!

Arroz de forno com camarão

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • Floretes de 1 maço de brócolis
  • 1/2 xícara de chá de azeitona picada
  • 2 xícaras de chá de muçarela ralada
  • 500 g de camarão limpo
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o camarão, tempere com sal e refogue até ficar rosado. Junte a ervilha, o milho-verde, a azeitona e o brócolis e deixe apurar. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, coloque o arroz e a mistura com camarão e misture. Polvilhe com muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com salmão

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de arroz cozido
  • 2 xícaras de chá de salmão cozido e desfiado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Raspas de 1 limão-siciliano
  • 4 colheres de sopa de castanhas-de-caju picada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 50 g de creme de leite
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um refratário, coloque todos os ingredientes e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com frango

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de batata-palha
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 395 g de milho-verde
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 160 g de requeijão
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1 colher de sopa de óleo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz e o milho-verde e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate, o peito de frango e o molho de tomate e refogue por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque metade do arroz, cubra com o requeijão e distribua o frango sobre ele. Repita o processo até preencher todo o recipiente e finalize com o arroz. Polvilhe com batata-palha e queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com linguiça

Ingredientes

  • 1 linguiça defumada cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a linguiça e doure. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o arroz, o pimentão e o cheiro-verde e misture bem. Após, transfira a mistura para um refratário untado com manteiga e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com presunto e queijo

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 150 g de queijo muçarela cortado em cubos
  • 200 g de presunto cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de ervilha
  • 1/5 de xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz, a cebola, a cenoura, o queijo muçarela, a ervilha, o cheiro-verde e o presunto e misture bem. Transfira para um refratário, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Arroz de forno com cogumelo

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até começar a dourar. Coloque o cogumelo e misture até ficar levemente dourado. Adicione o pimentão vermelho e o milho-verde e misture por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Acrescente o arroz cozido e misture bem para incorporar todos os ingredientes. Transfira a mistura para um refratário e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Arroz de forno com carne-seca

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 400 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pimentão verde picado
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Coloque a carne-seca e misture por alguns minutos. Adicione o pimentão verde e o tomate e misture bem. Tempere com sal e com pimenta-do-reino. Acrescente o arroz cozido e misture até tudo ficar bem incorporado. Desligue o fogo e adicione a salsinha. Transfira a mistura para um refratário, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar