Arroz de forno: 7 receitas simples e deliciosas para o jantar / Crédito: EdiCase Culinaria

O arroz é um ingrediente que está sempre presente na vida dos brasileiros. Além disso, é um carboidrato rico em vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo. Muito versátil, pode ser combinado com outros alimentos e preparado de maneira simples e rápida. Pensando nisso, selecionamos 7 receitas deliciosas de arroz de forno para você preparar. Confira! Arroz de forno com camarão Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de milho-verde

Floretes de 1 maço de brócolis

1/2 xícara de chá de azeitona picada

2 xícaras de chá de muçarela ralada

500 g de camarão limpo

1 dente de alho descascado e picado

Sal e azeite a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o camarão, tempere com sal e refogue até ficar rosado. Junte a ervilha, o milho-verde, a azeitona e o brócolis e deixe apurar. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, coloque o arroz e a mistura com camarão e misture. Polvilhe com muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com salmão Ingredientes 4 xícaras de chá de arroz cozido

2 xícaras de chá de salmão cozido e desfiado

1 tomate sem sementes e picado

Raspas de 1 limão-siciliano

4 colheres de sopa de castanhas-de-caju picada

de castanhas-de-caju picada 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 pitada de pimenta-do-reino moída

50 g de creme de leite

Sal a gosto Modo de preparo Em um refratário, coloque todos os ingredientes e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida. Arroz de forno com frango Ingredientes 3 xícaras de chá de arroz cozido

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de batata-palha

2 colheres de sopa de molho de tomate

395 g de milho-verde

2 tomates sem sementes e picados

160 g de requeijão

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 colher de sopa de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque o arroz e o milho-verde e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate, o peito de frango e o molho de tomate e refogue por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque metade do arroz, cubra com o requeijão e distribua o frango sobre ele. Repita o processo até preencher todo o recipiente e finalize com o arroz. Polvilhe com batata-palha e queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida. Arroz de forno com linguiça Ingredientes 1 linguiça defumada cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

vermelho sem sementes e cortado em cubos 3 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar Modo de preparo Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a linguiça e doure. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o arroz, o pimentão e o cheiro-verde e misture bem. Após, transfira a mistura para um refratário untado com manteiga e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida. Arroz de forno com presunto e queijo Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz cozido

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 150 g de queijo muçarela cortado em cubos

200 g de presunto cortado em cubos

1 xícara de chá de ervilha

1/5 de xícara de chá de cheiro-verde picado

2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado Modo de preparo Em um recipiente, coloque o arroz, a cebola, a cenoura, o queijo muçarela, a ervilha, o cheiro-verde e o presunto e misture bem. Transfira para um refratário, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.