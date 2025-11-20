10 dicas para quem deseja morar em uma casa

Veja cuidados e manutenções para evitar problemas e manter a residência segura para os moradores

Escolher morar em casa traz inúmeras vantagens, como privacidade, área externa e mais liberdade de adaptação. Contudo, também requer um olhar cuidadoso sobre a manutenção e a prevenção de danos estruturais.

“Morar em uma casa pode ser muito diferente de viver em um apartamento, especialmente quando se trata de manutenção e prevenção de problemas. As residências exigem uma atenção especial para garantir que a estrutura permaneça segura e confortável ao longo do tempo”, comenta Anna Karoline Siqueira de Oliveira, coordenadora do curso de Engenharia Civil na Faculdade Anhanguera.