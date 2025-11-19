Plantas medicinais: 15 opções para utilizar em chás / Crédito: EdiCase Saude

Algumas plantas medicinais são amplamente utilizadas para auxiliar no tratamento de diferentes doenças, especialmente quando preparadas na forma de chá. Elas costumam ser escolhidas por oferecerem propriedades naturais capazes de aliviar dor de garganta, reduzir problemas intestinais, amenizar o mal-estar e até contribuir para processos de emagrecimento. Segundo o farmacêutico homeopata Jamar Tejada Dziedzinski, os chás também estimulam a hidratação do organismo, auxiliam no funcionamento intestinal, produzem enzimas digestivas e equilibram o sistema hídrico das células.

A seguir, com ajuda de Jamar Tejada Dziedzinski e Felipe Monnerat, nutricionista e professor de Educação Física, listamos algumas plantas para utilizar em chás e suas propriedades. Confira! 1. Chá verde O chá verde acelera o metabolismo, aumentando a perda de calorias, e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. 2. Hibisco Além de saboroso, o chá de hibisco é diurético e ajuda a regularizar o intestino. 3. Espinheira-santa A espinheira-santa ajuda a eliminar toxinas do corpo, melhora o funcionamento intestinal e ajuda a acelerar o metabolismo.

4. Gengibre O gengibre é antioxidante e anti-inflamatório. Também é indicado para problemas na garganta e gripes. 5. Oliveira A oliveira ajuda na queima de gordura, na digestão e melhora o funcionamento do intestino. 6. Camomila A camomila age contra a ansiedade e a insônia, tem efeito calmante, ameniza as inflamações das vias urinárias, cólicas menstruais, náuseas e problemas estomacais.

7. Cáscara sagrada Potente laxante, a cáscara sagrada ajuda a normalizar as funções do intestino. 8. Carqueja A carqueja atua sobre fígado e intestinos. Tem ação diurética e ajuda a combater problemas digestivos. 9. Centella asiática A centella asiática tem ação tonificante e possui propriedadesrejuvenescedoras.

10. Sene O sene é uma planta com ação laxativa e purgativa. 11. Erva-de-bugre A erva-de-bugre tem ação diurética e ajuda a reduzir o colesterol ruim. Também contribui para diminuir o inchaço das pernas, pois ajuda a estimular a circulação sanguínea. 12. Canela A canela é termogênica e ajuda a estimular o metabolismo e a queimar gordura.