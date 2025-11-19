Pilates: 5 exercícios simples para fazer em casa / Crédito: EdiCase Saude

O pilates é uma modalidade de atividade física que pode ser realizada no conforto do lar. Além de uma série de benefícios para o corpo, como melhora da mobilidade articular, da capacidade respiratória e da flexibilidade, a prática também ajuda a trabalhar a mente, combater a ansiedade e diminuir o estresse e o cansaço. Grande parte dos exercícios de pilates é feito com a ajuda de aparelhos ou de acessórios. “Os equipamentos especialmente desenvolvidos para o pilates proporcionam uma variedade de experiências motoras e de exercícios que utilizam o peso do próprio corpo e a resistência de molas como desafio”, explica a instrutora de pilates Gícia Amorim.

A seguir, aprenda a praticar 5 exercícios preparados pela Gícia Amorim, utilizando faixa elástica e magic circle. Dica: escolha um colchonete firme, não duro nem muito macio. O tamanho ideal é aquele que os pés e a cabeça fiquem acomodados sobre ele. 1. Hundred Material: faixa elástica Objetivo: força abdominale aumento da capacidade respiratória

Deite-se com os quadris e joelhos flexionados, os braços estendidos e as mãos segurando a faixa elástica. Eleve a cabeça e a parte alta do tronco ao mesmo tempo, mantendo o quadril e os joelhos flexionados. Bombeie os braços, realizando 10 respirações completas. Ou seja, inspire em 5 tempos e expire em 5 tempos. 2. Roll up Material: faixa elástica Objetivo: mobilização da coluna, força abdominal e alongamento

Repetição: 3 a 5 vezes Deite-se com as pernas unidas e estendidas, os braços também estendidos ao longo do corpo e as mãos segurando a faixa elástica. Inspire e expire, flexione o tronco lentamente até sentar. Retorne à posição inicial. 3. Single leg circles Material: faixa elástica

Objetivo: dissociação, força e alongamento dos membros inferiores Repetição: 3 a 5 vezes cada perna e nos dois sentidos do círculo Deite-se com a perna direita apoiada no mat e a perna esquerda estendida na direção do teto. Posicione a faixa elástica na planta do pé. Os braços devem ficar estendidos e a mão direita segurando a faixa elástica. Faça círculos com a perna, inspirando na metade do círculo e expirando na outra metade.