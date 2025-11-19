Kislev: um mês de milagres e regido pela constelação de Sagitário / Crédito: EdiCase Astrologia

Para os cabalistas, o mês se inicia com o primeiro dia da Lua Nova, pois o calendário espiritual é lunar, enquanto o calendário gregoriano é solar. Assim, no pôr do Sol de 20 de novembro de 2025, entraremos no mês de Kislev, regido pela constelação de Sagitário. Neste ciclo, todos seremos um pouco sagitarianos, expansivos, visionários, generosos, místicos e amantes da liberdade. Será um tempo para abrir o coração, confiar no fluxo da vida e deixar que o entusiasmo e a fé nos guiem.

Tendências para o mês de Kislev O planeta regente de Sagitário é Júpiter, chamado em hebraico de Tzedek, raiz das palavras Tzadik (justo) e Tzedaká (caridade, justiça). Por isso, Kislev é o mês dos milagres e da justiça divina, um período para nos abrirmos à abundância por meio da doação e da gratidão. Os cabalistas ensinam que milagre não é o que desafia a natureza, mas o que revela o divino dentro do natural. Toda autotransformação é um milagre, e para enxergarmos os milagres que já nos cercam, precisamos agir com justiça, generosidade e compaixão. Será o momento de doar com alegria, alimento, tempo, palavras ou um simples sorriso, e assim abrir o canal da prosperidade. Kislev nos convida a viver com fé, esperança e entusiasmo, reconhecendo o sagrado em nós e em tudo o que existe. Será também o mês de construir pontes de empatia, cultivar diplomacia e sermos agentes de paz. Anjos cabalísticos e rituais para o período Anjo Seleah – ס א ל (Samech • Alef • Lamed) Conhecido como o anjo do sustento e da prosperidade, pode ser vocalizado 6 vezes.