Descubra por que incluir a quinoa na alimentação / Crédito: EdiCase Saude

A quinoa, uma planta alimentícia conhecida por suas pequenas sementes, tem origem nas regiões montanhosas da América do Sul, com destaque para Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Pertencente à família das Chenopodiaceae, ela é cultivada principalmente por seus grãos, os quais são altamente nutritivos e considerados um superalimento. O seu consumo contribui para o bom funcionamento do corpo. Além disso, ela é rica em aminoácidos essenciais. “É muito proteica, fonte de vitaminas do complexo B, fibras e minerais. A qualidade de proteínas que possui é comparável às fontes de origem animal, não pela quantidade, mas pela união de vários tipos proteicos que oferecem tudo o que o organismo necessita”, explica a culinarista Guta Pudell.

Benefícios da quinoa para o organismo A quinoa é uma semente muito indicada para praticantes de atividades físicas, pois é rica em proteínas, auxiliando no fortalecimento muscular. Conforme explica a nutricionista Adriana Cerchiari de Andrade, o alimento também auxilia na prevenção e tratamento de dislipidemias, obesidade, doenças cardiovasculares e hipertensão arterial. “[Ela é] eficiente na prevenção de enfermidades crônicas, como a osteoporose, doenças do coração e outras alterações femininas decorrentes da carência de estrogênios na menopausa”, acrescenta a nutricionista Queila Turchetto. Consumo e preparo da quinoa Segundo Queila Turchetto, não existe uma quantidade máxima de quinoa para o consumo, mas, devido ao elevado teor calórico, 2 a 4 colheres de sopa por dia já são suficientes para se obter todos os benefícios da quinoa. Guta Pudell, por sua vez, sugere associar o consumo à ingestão de alimentos ricos em vitamina C, para aumentar a absorção dos nutrientes. Além disso, a semente pode ser usada em saladas, consumida com iogurtes e frutas, adicionada no preparo de sucos ou vitaminas, tabules, quibes de quinoa (com carne de soja) e até calda doce de uva. Também pode substituir a farinha de trigo no preparo de bolos, pães e biscoitos.