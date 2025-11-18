Sagitário no amor: como o sagitariano se relaciona com os 12 signos do zodíaco / Crédito: EdiCase Astrologia

Sagitário, no amor, é um signo marcado por entusiasmo, leveza e muita sinceridade. Os nativos vivem os relacionamentos com espírito aventureiro, buscando conexões que ampliam seus horizontes e despertam novas experiências. Gostam de trocar ideias, explorar novidades e manter a relação sempre dinâmica e divertida. “Não é raro encontrar aqueles que optam por não se casarem ou por terem uma família diferente do convencional externo, mas de acordo com seus ideais. A necessidade de liberdade é inerente aos sagitarianos; por isso, quando se sentem controlados e presos, logo tendem a se afastar”, conta a astróloga Thaís Mariano.

Para eles, a vida deve ser vivida intensamente e, da mesma forma, precisam ser suas relações, pois depositam muita paixão e energia nelas. “Porém, quando a relação cai na monotonia da rotina, o que é natural, lhes causa grande desconforto”, alerta. Quando isso acontece, a pessoa de Sagitário costuma ir em busca de novas aventuras. “Mas, quando despertam o autoconhecimento e ficam conscientes desta própria condição, podem trazer novos olhares dentro do que já vivem, ao invés de se aventurarem em algo diferente”, acrescenta a astróloga. A seguir, Thaís Mariano explica a combinação amorosa de Sagitário com os 12 signos do zodíaco! Sagitário e Áries Dois signos de Fogo. Curtem a liberdade e amam se aventurar. Então, essa pode ser uma combinação cheia de grandes histórias e aventuras. Com interesses em comum, a tendência é que o relacionamento flua bem. Caso contrário, os conflitos acabam se tornando inevitáveis. A intensidade é um dos pontos fortes da relação, tanto de maneira positiva quanto desafiadora.

Sagitário e Touro Dois signos bem diferentes. Enquanto Touro está sempre em busca estabilidade e conforto, Sagitário deseja se aventurar. Além disso, o sagitariano não costuma se importar muito com questões materiais, algo que o taurino dificilmente irá compreender. Por fim, ambos possuem dificuldade em aceitar as opiniões alheias. Apesar de tudo isso, havendo respeito e equilíbrio, as diferenças existentes podem auxiliar na evolução de cada um. Sagitário e Gêmeos São signos opostos complementares — o que falta em um, o outro naturalmente oferece. Por isso, esta relação tem chances de fluir bem, ao mesmo tempo em que pode apresentar grande incompatibilidade, caso cada um insista em defender as suas próprias ideias. Além disso, ambos valorizam a liberdade. Quando utilizam essa característica com inteligência, conseguem aproveitá-la ao máximo. Sagitário e Câncer O canceriano é introspectivo, apegado e emotivo. Por sua vez, o sagitariano é expansivo, sociável e não lida muito bem com as chantagens emocionais. Logo, o comportamento de Câncer irrita e afasta Sagitário. No entanto, com dedicação e compreensão, há como encontrar um caminho. O canceriano proporciona colo ao sagitariano e ensina sobre otimismo e leveza.

Sagitário e Leão Essa é uma combinação que tem tudo para trazer ricas experiências, novidades e explosões de sentimentos. Além disso, a generosidade é bem presente em ambos os signos e, juntos, conseguem brilhar ainda mais. Porém, os dois são orgulhosos e impetuosos, o que costuma gerar conflitos. Se houver disposição para o diálogo sincero e respeito às verdades de cada um, podem se tornar um belo casal. Sagitário e Virgem A tendência é que haja grande admiração. Ambos os signos são intelectuais e podem formar ótimas parcerias nos estudos e nos programas culturais, além de aprender muito juntos. Contudo, as personalidades tendem a ser bem diferentes. Virgem é mais prudente, cauteloso e racional, o que não combina muito com a coragem e o desejo por aventura e expansão de Sagitário. Sagitário e Libra Ambos procuram algo novo. Além disso, apreciam a beleza, o conhecimento, as artes e a vida social. O libriano está sempre pronto para dar novas ideias, o que combina com a busca sagitariana por expandir horizontes. Entretanto, Libra gosta de fazer tudo em casal, enquanto Sagitário necessita de liberdade. Caso cultivem um bom senso de justiça, podem se entender.

Sagitário e Escorpião Há uma grande atração inicial entre estes dois signos. No entanto, é pouco provável que consigam manter a relação. O escorpiano é intenso, gosta de se relacionar de forma profunda e costuma controlar o outro. Enquanto isso, o sagitariano tem necessidade de liberdade, dificuldade para se aprofundar em algo e não aceita ser controlado. Para que tudo funcione, precisam conversar e se respeitar. Sagitário e Sagitário Aqui temos uma combinação muito divertida, regada por viagens, aventuras e novas experiências. Um alimenta no outro o entusiasmo, assim como a busca por expandir os horizontes e conhecer novos lugares e culturas. Todavia, a tendência é que o exagero de ambos ganhe um grande espaço. Ademais, os dois podem se colocar como os donos da verdade. Apesar disso, com diálogo e respeito, a relação costuma fluir bem. Sagitário e Capricórnio Aqui temos a jovialidade de Sagitário em conflito com o excesso de responsabilidade de Capricórnio, o que pode resultar em grandes desafios. Porém, existe a possibilidade de aprendizado, amadurecimento e crescimento. Afinal, o sagitariano tende a trazer mais leveza e otimismo. Por sua vez, o capricorniano ensina sobre a importância da disciplina e da organização.