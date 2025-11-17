Receitas com chia: 9 pratos saudáveis para aumentar a saciedade / Crédito: EdiCase Culinaria

A chia é um alimento que oferece inúmeros benefícios para o corpo, especialmente para quem deseja emagrecer. Por conter em sua composição ômega 3, ferro, antioxidantes, potássio e fibras solúveis e insolúveis, ela ajuda a proteger o organismo de doenças crônicas, favorece a saciedade e regula o trânsito intestinal, evitando a prisão de ventre. Além disso, por ser versátil, também pode ser incluída no preparo de diversos pratos. Por isso, confira 9 receitas com sementes de chia para aumentar a saciedade!

Pudim de chia com pitaya Ingredientes 1/2 pitaya rosa

1/3 de xícara de chá de leite de aveia

3 colheres de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de leite de coco

1 colher de chá de melado de cana

Mirtilos para decorar Modo de preparo Em um liquidificador, bata a pitaya, o leite de aveia, o leite de coco e o melado de cana até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a chia e misture bem. Leve à geladeira até obter consistência de pudim. Sirva em seguida decorado com os mirtilos. Pão de chia com aveia Ingredientes 1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de água morna

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Azeite para untar Modo de preparo Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de trigo integral, as sementes de chia, o fermento, o sal e o açúcar. Adicione a água morna e o azeite aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Sove a massa por cerca de 5 minutos, até que fique lisa e elástica. Deixe a massa descansar em um local quente, coberta com um pano, por 1 hora ou até dobrar de tamanho. Após, modele o pão no formato desejado e transfira para uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até que fique dourado. Deixe esfriar antes de servir. Arroz-doce com chia Ingredientes 1 xícara de chá de arroz

Água para cozinhar

2 xícaras de chá de leite de coco

5 cravos-da-índia

1 colher de sopa de sementes de chia

3 canelas em pau

2 colheres de sopa de xilitol

Raspas de limão a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o arroz, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Após, acrescente o leite de coco, os cravos-da-índia, as canelas, o xilitol e as sementes de chia e misture bem. Cozinhe por mais 20 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e sirva decorado com as raspas de limão. Bolo de chia com morango Ingredientes 2 xícaras de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

3 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de morango picado

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo de coco para untar

1 colher de chá de extrato de baunilha Modo de preparo Em uma tigela grande, bata os ovos com o açúcar até formar uma mistura clara e fofa. Acrescente o óleo de coco e o leite, mexendo até incorporar. Coloque a farinha de aveia e a farinha de amêndoas, misturando até obter uma massa uniforme. Acrescente as sementes de chia e os morangos picados, misturando delicadamente para não quebrar os pedaços. Adicione o fermento em pó e mexa suavemente apenas até incorporar.

Transfira a massa para uma forma redonda em formato de anel, previamente untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere amornar antes de desenformar e sirva. Panqueca de aveia com chia Ingredientes Massa 3 colheres de sopa de flocos de aveia

2 colheres de sopa de sementes de chia

250 ml de água

1 pitada de sal

Orégano, alecrim e salsinha picada a gosto

Óleo de coco para untar

4 fatias de queijo minas

4 tomates-cerejas cortados ao meio Modo de preparo Massa

Em um recipiente, coloque a aveia, a chia, o alecrim, a salsinha e o sal e cubra com água. Misture, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve. Recheie as panquecas com o queijo e os tomates-cereja. Polvilhe com orégano e dobre ao meio. Sirva em seguida. Creme de hortelã com abacaxi e chia Ingredientes 1 xícara de chá de folhas de hortelã picadas

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

1 xícara de chá de sementes de chia

250 g de iogurte natural

1 colher de sopa de óleo de coco

1 abacaxi descascado e cortado em rodelas Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a hortelã, a castanha-de-caju, as sementes de chia e o iogurte. Bata até obter uma consistência homogênea. Leve à geladeira para gelar. Enquanto isso, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione as rodelas de abacaxi e grelhe até dourar. Após, disponhas a fruta sobre um prato e sirva acompanhado com o creme de hortelã. Pão de queijo com chia e linhaça Ingredientes 250 g de polvilho azedo

250 g de queijo branco ralado

branco ralado 1/2 xícara de chá de leite desnatado

40 g de óleo de coco

2 ovos

1/2 colher de sopa de sementes de chia

1/2 colher de sopa de sementes de linhaça

Sal a gosto

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite e o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione o polvilho azedo e o sal e mexa bem. Acrescente os ovos, o queijo branco, o sal e as sementes e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.