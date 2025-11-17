Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, Disney+ e Prime Video entre 17 e 23 de novembro

As principais plataformas de streaming — Netflix, Disney+ e Prime Video — prometem estreias imperdíveis entre os dias 17 e 23 de novembro, oferecendo novidades de suspense, drama, comédia e animação. A semana será marcada por lançamentos que prometem movimentar a agenda dos fãs de séries e filmes, com títulos inéditos e continuações de franquias.

1. O Filho de Mil Homens (19/11) – Netflix

O filme dirigido por Daniel Rezende conta a história de Crisóstomo (Rodrigo Santoro), um pescador solitário que sofre por não conseguir ser pai. Em sua busca por um filho, ele conhece Camilo (Miguel Martines), um órfão de 12 anos, e os dois iniciam a construção de uma família diferente. No povoado onde vivem, eles cruzam o caminho de Antonino (Johnny Massaro), um jovem incompreendido, e Isaura (Rebeca Jamir), uma mulher marcada pela dor. Juntos, os quatro descobrem o verdadeiro sentido de família.

2. The Mighty Nein (19/11) – Prime Video

A série acompanha um grupo de aventureiros excêntricos e outsiders que se unem por acaso e acabam se tornando improváveis heróis. Cada um carrega um passado conturbado, marcado por perdas, crimes ou segredos, mas todos encontram no grupo uma segunda chance de redenção.

Quando um artefato mágico poderoso cai nas mãos erradas, o grupo precisa deixar as diferenças de lado para impedir que ele destrua o frágil equilíbrio do mundo. Ao longo da jornada, enfrentam criaturas míticas, conspirações políticas e dilemas pessoais que colocam à prova sua lealdade e coragem.

3. A Mão que Balança o Berço (19/11) – Disney+

No suspense dirigido por Michelle Garza Cervera, Caitlin Morales (Mary Elizabeth Winstead), uma mãe bem-sucedida, contrata Polly Murphy (Maika Monroe) para cuidar de seus dois filhos e morar com a família. No início, Polly se mostra a babá ideal — educada, prestativa e sempre em sintonia com Caitlin. Com o tempo, porém, seu comportamento muda, e ela começa a tomar controle da casa, fazendo Caitlin perder a paz e se sentir cada vez mais sufocada por sua presença.