Cardápio da semana: 7 receitas saudáveis para um almoço leve e cheio de sabor / Crédito: EdiCase Culinaria

Encontrar opções que sejam ao mesmo tempo nutritivas, saborosas e práticas pode transformar a rotina na cozinha — e mostrar que comer bem não precisa ser complicado. Com alguns ingredientes frescos, combinações inteligentes e preparos simples, é possível criar pratos leves que saciam, trazem energia e ainda deixam o almoço mais colorido e prazeroso. A seguir, veja 7 sugestões pensadas para quem busca equilíbrio sem abrir mão do sabor. Almôndegas de frango ao molho de iogurte Ingredientes Almôndegas

500 g de peito de frango moído

moído 1 ovo

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de cebola picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite Molho de iogurte 1 xícara de chá de iogurte natural

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

1 colher de chá de cúrcuma

1 xícara de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada para finalizar Modo de preparo Almôndegas Em uma tigela, coloque o frango moído, o ovo, a aveia em flocos finos, o alho, a cebola, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa homogênea. Modele bolinhas do mesmo tamanho para garantir um cozimento uniforme. Aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio. Coloque as almôndegas e cozinhe todos os lados até ficarem bem douradas por fora. Reserve-as na própria frigideira. Molho de iogurte

Em uma tigela, misture o iogurte natural, o suco de limão, o alho, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente a água quente e mexa até formar um molho liso. Despeje o molho sobre as almôndegas na frigideira. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 8 a 10 minutos, mexendo delicadamente ocasionalmente, até o molho reduzir levemente e as almôndegas ficarem cozidas por dentro. Finalize com a salsinha e sirva em seguida. Creme de mandioquinha Ingredientes 500 g de mandioquinha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

4 xícaras de chá de água quente

1 xícara de chá de leite vegetal

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada para finalizar Modo de preparo Descasque a mandioquinha e corte em pedaços médios. Aqueça uma panela grande com azeite em fogo médio. Coloque a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente a mandioquinha e misture bem com o refogado. Coloque a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino, e deixe cozinhar em fogo médio até a mandioquinha ficar bem macia. Desligue o fogo, transfira para um liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, adicione o leite vegetal e cozinhe em fogo baixo por mais 3 a 5 minutos, mexendo sempre, até ficar cremoso. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida. Peito de frango grelhado com molho de limão Ingredientes Frango

2 peitos de frango

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Molho 1/2 xícara de chá de creme de ricota

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de salsinha picada

3 colheres de sopa de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Frango Em uma tigela, coloque os peitos de frango e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todo o frango no tempero. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio. Coloque os peitos de frango e grelhe por 4 a 6 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos por dentro. Retire do fogo e reserve.

Molho Em uma tigela, coloque o creme de ricota, o suco de limão, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente a água quente e misture até formar um molho leve. Sirva em seguida com o frango. Abobrinha recheada com quinoa e legumes Ingredientes 2 abobrinhas

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água quente

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de cebola picada

1 tomate picado

1 pimentão verde picado

1 pimentão vermelho picado

6 tomates-cereja amarelos picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Lave as abobrinhas, corte-as ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com uma colher, formando cavidades para o recheio. Reserve a polpa retirada. Coloque as abobrinhas em uma assadeira, pincele levemente com o azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.