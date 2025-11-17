Cabelos cacheados e crespos: 8 passos para uma rotina de cuidados / Crédito: EdiCase Beleza

Os cabelos crespos e cacheados são naturalmente lindos, mas também exigem uma rotina de cuidados específica. Por terem a estrutura em espiral, a oleosidade natural do couro cabeludo tem mais dificuldade para chegar até as pontas, o que os torna mais secos e suscetíveis ao frizz. Para saber como cuidar dos cabelos crespos e cacheados no dia a dia, é preciso entender as particularidades desses fios — que vão desde o nível de curvatura até a forma como reagem à umidade, à finalização e aos tratamentos de hidratação e nutrição.

Segundo a cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze, Ana Regina Farias, conhecer o tipo de curvatura é o primeiro passo para definir os cuidados ideais. “Cada tipo de cacho tem necessidades próprias de hidratação, nutrição e finalização. Entender essa curvatura ajuda a escolher os tratamentos certos e a valorizar a forma natural dos fios”, explica. Abaixo, a especialista explica 8 passos para cuidar dos cabelos crespos e cacheados. Confira! 1. Descubra seu tipo de curvatura O primeiro passo para cuidar bem dos fios é saber qual é o formato natural dos cachos. A classificação vai do 2A ao 4C, sendo que quanto maior for o número, mais fechada é a curvatura. Os cabelos ondulados (tipo 2) formam ondas em “S”:

2A: são mais sutis e próximas do liso;

são mais sutis e próximas do liso; 2B: apresentam ondas mais marcadas e leves;

apresentam ondas mais marcadas e leves; 2C: já têm forma mais definida e tendência ao frizz. Os cacheados (tipo 3) apresentam espirais bem definidas: 3A: é caracterizado por cachos soltos e elásticos;

é caracterizado por cachos soltos e elásticos; 3B: é mais volumoso e com espirais médias;

é mais volumoso e com espirais médias; 3C: tem cachos pequenos e densos. Os crespos (tipo 4) possuem espirais bem pequenas e densas, com tendência ao encolhimento: 4A: tem cachos mais definidos;

tem cachos mais definidos; 4B: tem curvatura mais apertada e irregular;

tem curvatura mais apertada e irregular; 4C: apresenta fios finos e compactos, quase sem definição visível. Uma forma simples de identificar é observar o fio molhado e comparar com imagens de referência — o formato mais evidente nesse momento costuma indicar sua curvatura. Entender isso ajuda a escolher os cuidados e técnicas de finalização ideais para o seu tipo.

2. Aposte na limpeza suave A limpeza é o ponto de partida para fios saudáveis. O ideal é optar por shampoos suaves, sem sulfatos agressivos, que higienizam sem retirar a oleosidade natural. Ondulados (2ABC) podem ser lavados com mais frequência, alternando entre shampoo leve e co-wash para evitar o acúmulo de resíduos. Os cacheados (3ABC) se beneficiam de lavagens a cada dois ou três dias, com fórmulas hidratantes. Para os crespos (4ABC), o ideal é espaçar ainda mais as lavagens e priorizar produtos mais nutritivos, que limpam enquanto preservam a camada lipídica. 3. Hidratação é lei Por natureza, fios com curvatura tendem ao ressecamento, e a hidratação é essencial para devolver a água perdida e manter a elasticidade. O ideal é incluir máscaras hidratantes na rotina semanal, aplicando de uma a duas vezes por semana, de acordo com a necessidade do cabelo.

Ondulados devem optar por máscaras leves, com ingredientes como babosa ou pantenol, que mantêm a definição sem deixar o fio pesado. Cacheados se beneficiam de fórmulas com glicerina, ácido hialurônico ou extratos vegetais, que ajudam a reter a umidade e deixam os cachos mais soltos. Os crespos precisam de hidratações mais intensas, com manteiga de karité, aloe vera ou óleo de coco, aplicadas mecha a mecha para garantir a penetração uniforme do produto. “O segredo é aplicar a máscara enluvando os fios, deixar agir pelo tempo indicado na embalagem e desembaraçar durante o processo para potencializar a absorção dos ativos”, explica a cabeleireira. 4. Reforce com nutrição poderosa A nutrição é responsável por repor os óleos e lipídios naturais, restaurando o brilho e a elasticidade dos fios. Para as onduladas, óleos mais leves, formulados com argan ou semente de uva, mantêm o toque macio sem pesar.