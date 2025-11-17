Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 17 a 23 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

As cartas do baralho cigano enfatizam a importância do alinhamento emocional e da clareza nas ambições. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a semana convocará coerência entre o sentir e o fazer: a coesão trará resultados tangíveis; já as contradições gerarão fadiga. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries A carta “O Sol” retorna trazendo vitalidade e oportunidades de destaque. Sua energia estará em alta para liderar e realizar, mas você precisará ter cuidado com o excesso de confiança. Ao compartilhar o mérito, conseguirá aliados duradouros. Touro A carta “A Âncora” reforça a necessidade de estabilidade: você deverá se concentrar em consolidar o que começou. Pequenos ajustes na rotina ou nas finanças trarão mais segurança. No amor, a consistência será mais valorizada do que gestos grandiosos. Gêmeos A carta “Os Pássaros” destaca diálogos que poderão transformar acordos. Negociações caminharão bem se houver clareza e boa disposição para ouvir. Nesta semana será importante evitar fofocas, pois elas reduzirão sua credibilidade; deverá manter o foco no que realmente importa. Câncer A carta “A Casa” pede cuidado com o ambiente doméstico: você deverá organizar o que estiver fora do lugar e proteger seu espaço emocional. Uma conversa com um familiar poderá resolver mal-entendidos antigos e restaurar a harmonia.

Leão A carta “A Torre” indica a necessidade de recolhimento para reavaliar estratégias. Um período de introspecção permitirá que você retome projetos com mais sabedoria. O silêncio ajudará a ouvir conselhos internos e evitar decisões precipitadas. Virgem A carta “O Livro” sinaliza que conhecimentos e documentos terão papel central. Assuntos legais ou acadêmicos demandarão sua atenção; investir em qualificação produzirá bons frutos. Será essencial guardar informações importantes com cuidado. Libra A carta “O Coração” volta a falar de emoções profundas. Relações afetivas ganharão ternura e oportunidades de cura. Será um bom momento para demonstrar vulnerabilidade construtiva e fortalecer laços com sinceridade.

Escorpião A carta “A Serpente” alerta para cuidados com interesses ocultos de terceiros. Será importante ser firme ao estabelecer limites e fiscalizar acordos para não ser surpreendido(a). Sua intuição estará apurada, e você poderá confiar nela para identificar intenções verdadeiras. Sagitário A carta “A Árvore” indica crescimento lento, porém consistente. Será importante dar atenção à saúde e aos hábitos diários que sustentam sua jornada. Pequenas melhorias práticas no cotidiano produzirão sensação de progresso e bem-estar. Capricórnio A carta “O Cavaleiro” traz movimento profissional: propostas ou mudanças de responsabilidade poderão surgir. Será importante avaliar tudo com realismo antes de aceitar e negociar condições que preservem sua estabilidade.

Aquário A carta “O Buquê” traz boas surpresas nas relações sociais; convites agradáveis e presentes do destino aparecerão. Você poderá apreciar o afeto e retribuir com autenticidade, e esses laços abrirão portas inesperadas. Peixes A carta “A Foice” indica que algo precisará ser cortado para que você respire melhor. Uma atitude, hábito ou vínculo que consome energia deverá ser deixado para trás com compaixão por si. O espaço liberado permitirá uma reconstrução mais leve. Ravi Vidya