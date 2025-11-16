9 receitas deliciosas para o churrasco vegetariano / Crédito: EdiCase Culinaria

É totalmente possível preparar receitas deliciosas para um churrasco vegetariano, explorando ingredientes que oferecem muito sabor, textura e variedade. Vegetais podem ser grelhados, marinados ou temperados de formas criativas, garantindo pratos cheirosos e apetitosos. Além de serem opções leves e nutritivas, essas preparações surpreendem até quem não segue uma alimentação vegetariana. A seguir, confira 9 receitas deliciosas para o churrasco vegetariano!

Espetinho vegetariano Ingredientes Legumes 1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

1 abobrinha cortada em rodelas grossas

2 cebolas-roxas

12 tomates-cereja

4 espigas de milho-verde cortadas em rodelas grossas

cortadas em rodelas grossas 2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Montagem 12 palitos de churrasco

Papel-manteiga para forrar Modo de preparo Legumes Descasque as cebolas-roxas e corte-as em 4 partes. Reserve. Em uma panela com água, coloque as rodelas de milho-verde e leve ao fogo médio. Espere atingir o ponto de fervura e cozinhe por 5 minutos. Retire do fogo e reserve. Retire as sementes dos pimentões e pique-os em 6 partes.

Em um recipiente, coloque os pimentões picados, as rodelas de abobrinha, as rodelas de milho-verde, as cebolas-roxas e os tomates-cereja. Adicione azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Misture e deixe descansar por 4 horas na geladeira. Em uma assadeira com água fria, coloque os palitos e deixe de molho por 15 minutos, isso impedirá que eles queimem. Reserve. Seque-os e coloque os vegetais neles de forma intercalada, com os mais firmes nas extremidades para que fiquem bem assados. Leve os espetinhos à churrasqueira até os vegetais ficarem dourados e macios. Sirva em seguida. Farofa veggie Ingredientes 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 banana-da-terra descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

1 pimentão sem sementes e cortado em cubos

1 cenoura descascada e ralada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

4 xícaras de chá de farinha de mandioca

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o pimentão e a cenoura e refogue até a cebola ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 5 minutos. Junte o tomate e a banana-da-terra, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até o tomate desmanchar e a cenoura ficar macia. Após, coloque a farinha de mandioca e mexa até que fique levemente dourada. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Tofu grelhado Ingredientes 400 g de tofu firme

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de alho picado

Suco de 1/2 limão

Pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Corte o tofu em fatias grossas e pressione levemente com papel-toalha para retirar o excesso de água. Em um recipiente, misture o molho de soja com azeite de oliva, suco de limão, páprica doce, alho e pimenta-do-reino. Coloque o tofu na marinada e deixe descansar por 20 minutos, virando na metade do tempo. Após, disponha em uma grelha aquecida e doure até formar uma crosta levemente crocante. Sirva em seguida. Hambúrguer de proteína de soja Ingredientes 1 xícara de chá de proteína de soja granulada

granulada 1 xícara de chá de água quente

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Hidrate a proteína de soja colocando-a em um recipiente e adicionando a água quente com o molho de soja. Deixe descansar por 10 minutos e depois esprema bem para retirar o excesso de líquido. Transfira a soja hidratada para outro recipiente e misture com azeite de oliva, extrato de tomate, alho, páprica defumada, cominho, sal e pimenta-do-reino. Acrescente a farinha de aveia aos poucos e mexa até obter uma massa firme e modelável. Modele no formato de hambúrgueres, disponha em uma assadeira e leve à geladeira por 15 minutos para firmar. Aqueça uma grelha e doure os discos por 4 minutos de cada lado. Sirva em seguida.

Homus com beterraba Ingredientes 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 beterraba descascada e cozida

2 colheres de sopa de tahine

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado e picado

Sal a gosto

2 colheres de sopa de água (se precisar) Modo de preparo Em um processador, coloque o grão-de-bico, a beterraba, o tahine, o suco de limão, o alho, o sal e o azeite de oliva. Bata até formar um creme liso e homogêneo. Se a mistura ficar muito espessa, adicione um pouco de água aos poucos até alcançar a textura desejada. Ajuste os temperos e bata novamente. Transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida. Pão de alho Ingredientes 300 g de floretes de couve-flor cozida

cozida 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de polvilho azedo

4 colheres de sopa de água

3 pães franceses

Sal a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a couve-flor, o azeite de oliva, o suco de limão, o alho, o polvilho azedo e o sal. Bata até obter um creme homogêneo. Aos poucos, acrescente a água e bata para incorporar. Com uma faca, corte os pães em fatias, mas sem as separar. Recheie-os com o creme de alho e leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida. Salada de maionese vegana Ingredientes 1/2 xícara de chá de leite de castanha-de-caju gelado

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de amido de milho

1 xícara de chá de óleo de girassol

200 g de milho-verde

200 g de ervilha

6 batatas descascadas e cortadas em cubos

5 cenouras descascadas e cortadas em cubos

Suco de 2 limões

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite de castanha-de-caju, o suco de limão, o amido de milho e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Sem desligar o liquidificador, abra a tampa central e, aos poucos, adicione o óleo de girassol até a maionese engrossar. Após, transfira a maionese para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas.