9 receitas que não podem faltar em um churrasco / Crédito: EdiCase Culinaria

O churrasco é uma das maiores paixões da culinária brasileira e um verdadeiro símbolo de confraternização. Para tornar esse momento ainda mais especial e garantir um momento inesquecível, é essencial caprichar nas receitas. Abaixo, confira 9 opções incríveis que vão impressionar e agradar a diferentes paladares! Pão de alho Ingredientes 4 colheres de sopa de maionese em temperatura ambiente

4 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente

Queijo parmesão ralado e salsa desidratada a gosto

3 dentes de alho triturados

6 pães (tipo francês, italiano ou baguete) Modo de preparo Em uma tigela, misture a maionese, a margarina, o alho e a salsa. Reserve. Faça 5 cortes em cada pão, como se fosse fatiar, mas sem ir até o final. Recheie cada corte com o creme de alho reservado e, com o creme que restar, passe em cima e nas laterais dos pães. Salpique com o queijo ralado e coloque-os na grelha da churrasqueira ou leve-os ao forno até dourarem. Sirva em seguida.

Farofa com maracujá Ingredientes 300 g de bacon picado

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

Polpa de 2 maracujás

300 g de farinha de mandioca

Óleo de soja a gosto Modo de preparo Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até dourar e acrescente o alho e a cebola. Refogue até dourar. Adicione a polpa do maracujá e refogue por 2 minutos. Acrescente a farinha de mandioca e cozinhe, mexendo sempre, por aproximadamente 5 minutos. Sirva em seguida. Maionese de legumes Ingredientes 1 kg de batata cortada em cubos pequenos

3 cenouras cortadas em cubos pequenos

cortadas em cubos pequenos 1 1/2 xícara de chá de vagem picada

200 g de ervilha em conserva

200 g de milho-verde em conserva

3 ovos cozidos e descascados

1/2 xícara de chá de azeitona verde picada

1 cebola ralada

1 dente de alho ralado

1/2 maço de salsinha picado

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

500 g de maionese

30 g de queijo ralado

1 maçã pequena cortada em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Coloque os legumes em uma panela e cubra com água. Cozinhe em fogo baixo até que fiquem tenros, mas não totalmente cozidos. Depois que os legumes estiverem cozidos, escorra a água e deixe-os esfriar. Em uma tigela, misture a cebola, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Acrescente os legumes cozidos, a azeitona, o milho-verde, a ervilha e a maçã. Misture tudo cuidadosamente e tempere com sal. Por último, adicione a maionese e misture bem. Coloque em um refratário e salpique com queijo ralado. Conserve na geladeira até o momento de servir. Vinagrete Ingredientes 3 tomates sem sementes e cortados em cubos

sem sementes e cortados em cubos 1 colher de café de açúcar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 cebola-roxa cortada em cubos

1/2 maço de cheiro-verde picado

4 colheres de sopa de azeite de oliva

8 colheres de sopa de vinagre de vinho branco Modo de preparo Em um recipiente, coloque o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, o azeite, o açúcar e o vinagre. Misture bem. Leve à geladeira até o momento de servir. Filé mignon grelhado ao provolone Ingredientes 1 kg de filé mignon

300 g de queijo provolone ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Corte transversalmente o filé em fatias. Em uma tigela, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Leve à churrasqueira com o lado salgado para cima e mantenha na grelha sem virar até a face de cima começar a “transpirar”. Vire o filé e coloque o queijo ralado sobre ele; mantenha grelhando até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Sobrecoxa com páprica e mostarda Ingredientes 6 sobrecoxas de frango desossadas

desossadas 2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de chá de páprica doce

1 colher chá de páprica defumada

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, misture a mostarda, as pápricas, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar uma marinada homogênea. Coloque as sobrecoxas desossadas em um prato ou tigela grande e despeje a marinada por cima. Massageie as sobrecoxas para garantir que o tempero penetre bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por, no mínimo, 30 minutos. Após o tempo de descanso, leve à churrasqueira até ficarem douradas e bem cozidas. Sirva em seguida. Abacaxi caramelizado Ingredientes 1 abacaxi cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de canela em pó Modo de preparo Em uma panela em fogo médio, coloque o açúcar e mexa até começar a derreter. Quando o açúcar estiver formando um caramelo claro, adicione a manteiga e misture até obter um caramelo homogêneo. Retire a panela do fogo e acrescente a canela em pó, misturando bem. Passe o caramelo ainda quente sobre as rodelas de abacaxi, cobrindo todos os lados. Coloque o abacaxi na grelha da churrasqueira e asse por aproximadamente 10 minutos de cada lado, até ficar dourado e com o caramelo levemente tostado. Retire da grelha e sirva em seguida. Kafta no espeto Ingredientes 500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de hortelã fresca picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de pimenta-síria

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela grande, misture a carne moída, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho, a páprica, a pimenta-síria, o sal e a pimenta-do-reino. Amasse bem com as mãos até que todos os ingredientes estejam incorporados e a carne fique com uma textura homogênea. Pegue uma porção da mistura de carne e molde ao redor do espeto, pressionando bem para formar um cilindro firme. Repita o processo com o restante da carne. Leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida.