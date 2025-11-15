7 produções nacionais para entender a Proclamação da República / Crédito: Edicase Entretenimento

Há 136 anos, Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, liderou uma tropa que destituiu o Império de Dom Pedro II e proclamou a República do Brasil. Como resultado, o marco histórico mudou o destino do país e, posteriormente, tornou-se feriado nacional com Eurico Gaspar Dutra, em 1949. Em 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a determinação foi revogada e passou a ser regulada pela Lei n° 10.607/02. A Proclamação da República, também conhecida como “Golpe Republicano” ou “Golpe de 1889”, foi resultado de uma articulação entre setores da sociedade que estavam insatisfeitos com a monarquia. No período, militares e civis reivindicavam manifestar as suas posições políticas e, junto a grupos sociais, exigiam participação por via eleitoral, o que culminou na junção dessas classes para derrubar o antigo governo vigente.

Para entender mais detalhadamente como ocorreu esse fato, confira 7 produções que falam sobre a história do Brasil! 1. O Cortiço (1978) Baseado no clássico romance de Aluísio Azevedo, “O Cortiço” é um drama que retrata a vida em um cortiço no Rio de Janeiro do século XIX, onde diferentes classes sociais convivem em um ambiente marcado pela desigualdade, exploração e tensões sociais. A trama segue o conflito entre moradores, como o ambicioso João Romão (Armando Bógus), um português que vive à custa da exploração dos outros, e a jovem Rita Baiana (Betty Faria), uma mulher sedutora e símbolo do conflito sexual. Ao longo da história, os personagens são confrontados pelas suas ambições, paixões e relações de poder, enquanto a miséria e a violência se espalham pelo cortiço. Onde assistir: YouTube.

2. Carlota Joaquina: Princesa do Brazil (1994) Uma comédia romântica brasileira dirigida por Carla Camurati, o filme satiriza a vida da infanta espanhola Carlota Joaquina, que se tornou princesa do Brasil por seu casamento com Dom João VI, durante o período colonial. Na obra, são abordadas as intrigas palacianas, a relação conturbada entre o casal e os eventos que levaram a família real portuguesa ao Brasil, fugindo das invasões napoleônicas. Além disso, a narrativa explora, de forma humorística, a rotina da princesa, destacando as suas características peculiares que marcaram seu nome nos livros de história. Onde assistir: Netflix.

3. Guerra de Canudos (1997) Dirigido por Sérgio Rezende, o filme brasileiro é baseado nos eventos reais da Guerrade Canudos, um conflito ocorrido no final do século XIX, no sertão da Bahia. O enredo retrata a formação da comunidade de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro (José Wilker), um líder religioso e messiânico. À medida que Canudos cresce, ele entra em conflito com as autoridades locais e com o governo republicano, que vê a comunidade como uma ameaça. A partir disso, tensões políticas entre poder e fé são iniciadas, culminando na intervenção militar que sufocou o líder da comunidade. Onde assistir: YouTube.

4. Mauá – O Imperador e o Rei (1999) Dirigido por Sérgio Rezende, o filme “Mauá – O Imperador e o Rei” é um drama biográfico que acompanha a trajetória de Irineu Evangelista de Sousa, interpretado por Paulo Betti, destacando sua infância, ascensão como empresário modernizador e posterior falência em meio a disputas políticas e econômicas do século XIX. Com nomes como Malu Mader, Hugo Carvana e Cláudio Corrêa e Castro no elenco, a obra revisita conflitos entre forças progressistas e setores conservadores do Império. Ao revelar o desgaste das instituições imperiais, a resistência a modernizações, o choque entre interesses econômicos e a fragilidade política do período final do Império, a narrativa ilumina o cenário de instabilidade que, anos depois, abriria caminho para a ruptura republicana em 1889. Onde assistir: MUBI e YouTube.