Veja como começar a empreender como trancista

Para quem deseja seguir esse caminho, é essencial compreender que o trabalho vai além da estética. As tranças e os dreads carregam histórias, simbolismos e tradições que merecem respeito. “Não se trata apenas de aprender uma técnica, mas de entender o significado cultural por trás de cada fio”, destaca Debora Amancio Eleoterio, instrutora dos cursos profissionais de Crespos e Cachos e Tranças e Dreads do Instituto Embelleze Cidade Dutra. Segundo ela, essa consciência é o que diferencia o profissional que apenas reproduz um penteado daquele que realmente entende o que está fazendo e se conecta com seus clientes.

Nos últimos anos, tranças e dreads deixaram de ser vistos apenas como penteados e passaram a ocupar um espaço importante na construção da identidade e da autoestima. Mais do que uma tendência, o movimento reflete um resgate de ancestralidade e uma afirmação de pertencimento. Essa valorização tem se refletido também no mercado da beleza, que vive um aumento significativo na busca por profissionais especializados nessas técnicas.

Caminho para a profissionalização

A formação adequada é o primeiro passo para quem quer se destacar nesse segmento. Cursos profissionalizantes especializados oferecem base técnica sólida e conhecimento sobre os cuidados com o couro cabeludo, tipos de fios, aplicação correta e manutenção. Além disso, o aluno aprende sobre o atendimento humanizado e as boas práticas de higiene e biossegurança, fatores essenciais para conquistar e fidelizar clientes.

Percepções de mercado

Outro ponto importante é a valorização da própria trajetória. Muitos trancistas e dread-artists começam atendendo amigos e familiares, mas encontram na profissionalização uma oportunidade real de empreender. Com o crescimento das redes sociais, é possível transformar um talento individual em um negócio próspero, divulgando o portfólio, mostrando bastidores e se conectando com quem busca representatividade e estilo.

A beleza afro está, cada vez mais, ocupando os espaços que sempre lhe pertenceram. Com isso, cresce a procura por profissionais preparados — pessoas que unem técnica, sensibilidade e respeito à história que cada trança carrega. Estudar, se especializar e se posicionar no mercado é o caminho para transformar o que antes era visto como marginalizado em símbolo de orgulho e potência.

Além da técnica

Segundo Debora Amancio Eleoterio, o sucesso de um trancista não depende apenas de habilidade manual. “Empreender na beleza exige entender de pessoas, de atendimento e de gestão. É saber quanto vale o seu tempo e como valorizar o seu trabalho”, afirma. Isso inclui organizar a agenda, calcular o custo dos materiais, manter o relacionamento com as clientes e investir em divulgação digital — com fotos de antes e depois, vídeos comentados e conteúdo informativo nas redes.