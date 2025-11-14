Horóscopo semanal: previsão dos signos de 17 a 23 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Escorpião fará oposição a Urano e conjunção com Mercúrio e com a Lua. Isso indica uma energia vital intensa, porém instável. Nesse cenário, surgirão oportunidades de mudanças e reflexões sobre metas e identidade, o que exigirá flexibilidade e cuidado com decisões impulsivas. Mercúrio retrógrado em Escorpião fará conjunção com o Sol e oposição a Urano, sinalizando pensamentos acelerados e reflexões sobre finanças e relações. No processo, poderão surgir desentendimentos devido à impulsividade nas palavras ou interpretações equivocadas. Portanto, será essencial revisar contratos, textos ou projetos antigos, evitando assinar algo sem uma análise cuidadosa.

Por sua vez, Vênus em Libra passará por uma conjunção com a Lua e, em seguida, com o Astro-Rei. Esses movimentos sugerem emoções intensas, o que favorecerá conexões profundas e momentos de empatia. Inclusive, as relações afetivas poderão passar por uma fase de sensibilidade emocional elevada, com maior desejo de intimidade e compreensão. Além disso, Marte em Sagitário indica um período favorável a aventuras e à expansão dos horizontes. Haverá coragem para explorar novos caminhos, iniciar estudos ou se envolver em projetos que ampliem as perspectivas. Por outro lado, a impulsividade e a impaciência estarão em alta; por isso, será importante equilibrar o entusiasmo com o planejamento. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Nesta semana, você tenderá a se deparar com emoções profundas e transformadoras. Nesse contexto, poderão surgir questões relacionadas à intimidade, à confiança e à partilha, exigindo honestidade e coragem para lidar com aspectos antes negligenciados. Para auxiliá-lo(a), algumas conversas possivelmente revelarão verdades libertadoras, ainda que causem um desconforto inicial.

Será um momento importante para enfrentar o que precisa ser renovado, especialmente nas relações próximas ou em assuntos ligados a finanças compartilhadas. Além disso, haverá uma energia de ação e aprendizado, impulsionando-o(a) a expandir seus horizontes, seja por meio de estudos, viagens ou experiências que desafiem suas crenças. Touro Ao longo desta semana, você desejará promover uma transformação profunda em sua vida. Ao mesmo tempo, desafios antigos poderão ressurgir, especialmente nas relações íntimas, exigindo clareza e honestidade para enfrentar o que antes era evitado. Nesse contexto, a sua comunicação tenderá a ser correta, mas também carregada de emoção, o que poderá levar a palavras impulsivas. Ainda neste período, surgirá um forte desejo por conexões autênticas, algo que poderá tanto aproximar quanto afastar pessoas, dependendo de como você lida com as próprias vulnerabilidades. Por fim, o seu magnetismo estará em alta, favorecendo reencontros e diálogos sinceros. Apesar disso, algumas surpresas poderão exigir flexibilidade e desapego.

Gêmeos Você estará mais sensível aos acontecimentos ao seu redor. Além disso, sentirá a necessidade de se conectar com o outro de forma significativa. Nesse cenário, conversas importantes poderão surgir de maneira inesperada, aflorando emoções que precisam de mais atenção e reflexão. Por sua vez, as relações cotidianas pedirão mais cuidado, pois pequenas tensões e surpresas possivelmente se manifestarão. Caso mantenha a mente aberta, haverá espaço para acordos e soluções criativas. Será uma fase favorável para negociações, colaborações e aproximação de pessoas que compartilham objetivos alinhados aos seus. Câncer A semana tenderá a ser marcada pela intensidade nos detalhes e nas responsabilidades diárias. Além disso, trabalho, saúde e rotina exigirão atenção especial, pois imprevistos poderão surgir, demandando ajustes rápidos e soluções criativas.

Será também um período importante para transformar hábitos antigos, equilibrando a energia física e mental. No processo, surpresas poderão causar algum desconforto, mas também abrirão portas para mudanças positivas. No campo afetivo e nas atividades de lazer, haverá momentos de prazer, criatividade e conexão emocional profunda, especialmente se você se permitir expressar os sentimentos de forma sincera. Leão A criatividade tenderá a estar em alta, impulsionando a expressão pessoal, a paixão por projetos e a vontade de se destacar. Será um bom momento para investir em passatempos, projetos artísticos ou atividades que tragam prazer. Nos relacionamentos, poderá haver momentos de intimidade, assim como revelações que fortalecerão os vínculos ou pedirão ajustes. Para ajudar, a sua mente estará pronta para lidar com questões que exigem análise e comunicação clara. Contudo, surpresas possivelmente testarão a paciência e a flexibilidade. No ambiente familiar, o cuidado, a harmonia e o acolhimento se tornarão essenciais, trazendo equilíbrio para as emoções.