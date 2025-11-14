Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana / Crédito: Edicase Entretenimento

Se você quer transformar o fim de semana em uma maratona cheia de emoção, nada melhor do que mergulhar em doramas que misturam histórias envolventes, personagens carismáticos e tramas que prendem do início ao fim. “Quando um Telefone Toca”, por exemplo, mostra um casal preso em um casamento arranjado e abalado por um sequestro que testa seus limites. Em “Um Bom Garoto”, ex-atletas reencontram seu propósito ao entrar para um programa policial que usa suas habilidades em operações de alto risco.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros doramas para maratonar no fim de semana! 1. Intensivão de Amor (2023) A história acompanha Nam Haeng-seon (Jeon Do-yeon), ex-atleta que abandonou a carreira para sustentar a família com um pequeno restaurante familiar. Ao perceber que a sobrinha precisa de apoio acadêmico para enfrentar a competitiva rotina escolar, ela tenta conseguir uma vaga nas famosas aulas do renomado professor de matemática Choi Chi-yeol (Jung Kyung-ho), conhecido por resultados impressionantes e por seu comportamento rígido. A convivência entre os dois começa turbulenta, marcada por desentendimentos e personalidades opostas, mas aos poucos surge um vínculo inesperado. À medida que Haeng-sun mostra sua dedicação e Chi-yeol revela fragilidades escondidas, a relação evolui para um romance sensível, envolto por pressões sociais, dramas estudantis e desafios que testam tanto o coração quanto a coragem de cada um. Onde assistir: Netflix.

2. Em Movimento (2023) A trama acompanha adolescentes que começam a manifestar habilidades extraordinárias — como cura acelerada, sensibilidade elevada e habilidades físicas impressionantes — sem saber que herdaram essas capacidades de seus pais, antigos agentes envolvidos em operações sigilosas do governo. Vivendo longe de qualquer exposição, essas famílias tentam manter a rotina enquanto escondem o passado e protegem os jovens de riscos que eles desconhecem. Essa estabilidade é abalada quando um assassino especializado em eliminar pessoas com dons especiais inicia uma nova caçada. Forçados a enfrentar memórias e inimigos que julgavam superados, pais e filhos se veem no centro de um conflito que mistura ação, emoção e o dilema de revelar quem realmente são para sobreviver. Onde assistir: Disney+.

3. Quando o Telefone Toca (2024) O dorama segue a história de Baek Sa-eon (Yoo Yeon-seok), um porta-voz presidencial, que mantém um casamento de conveniência com Hong Hee-ju (Chae Soo-bin), uma mulher que perdeu a fala devido a um trauma na infância e se tornou intérprete de língua de sinais. Embora dividam a mesma casa, permanecem desconhecidos um para o outro. A vida deles, que parecia estável, muda drasticamente quando Hee-ju é sequestrada. Em seguida, Sa-eon recebe uma ligação misteriosa do sequestrador, o que dá início a um tenso e arriscado jogo psicológico. Enquanto tenta descobrir quem está por trás do sequestro, Sa-eon se vê cada vez mais envolvido em uma teia de segredos e conspirações que ameaçam não só sua carreira, mas também a revelar aspectos sombrios do passado de ambos. Onde assistir: Netflix.

4. Um Bom Garoto (2025) O drama apresenta um grupo de ex-atletas que, após deixarem o auge das competições esportivas, enfrentam frustrações financeiras, problemas físicos e a dificuldade de encontrar um novo propósito. Buscando reconstruir a própria trajetória, eles ingressam em um projeto especial da polícia, que seleciona talentos esportivos para atuar em operações de alto risco. Nessa nova missão, os participantes utilizam a disciplina adquirida nos treinamentos, além de reflexos e condicionamento impecáveis, para resolver casos complexos e proteger a população. Park Bo-gum, como Yoon Dong-ju, e Kim So-hyun, como Ji Han-na, dão vida aos protagonistas, que precisam superar limites pessoais enquanto descobrem, juntos, uma segunda chance para provar sua força e coragem. Onde assistir: Prime Video.