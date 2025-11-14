Banho energético para provas: ritual para abrir caminhos / Crédito: EdiCase Astrologia

No fim de ano, ocorrem as provas dos principais vestibulares do Brasil e abrem-se inscrições para diversos concursos públicos, momentos decisivos para muitos. Trata-se de um período de intensa expectativa e ansiedade, já que os resultados podem definir caminhos acadêmicos e profissionais, impactando o futuro dos candidatos. Por isso, a taróloga Isabel Fogaça indica um banho energético poderoso para esse momento. “O banho de alecrim com açafrão é muito poderoso! Ele aumenta a prosperidade e abre caminhos, além de restaurar a boa energia durante esse momento de tanta ansiedade”, explica.

Abaixo, confira como fazer o banho de alecrim com açafrão! Banho energético de alecrim com açafrão Materiais 1 l de água

1 punhado de alecrim fresco ou seco

1 pitada de açafrão em pó Modo de fazer Em uma bacia, coloque a água, o alecrim e o açafrão em pó. Deixe o açafrão diluir na água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene. Segundo Isabel Fogaça, o melhor momento para preparar esse banho é no dia da prova, antes de sair de casa. Contudo, ela ressalta que só o banho não faz milagre, é preciso que o candidato estude e se prepare. Por Isabel Fogaça