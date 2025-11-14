Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 sucos detox para incluir na dieta

7 sucos detox para incluir na dieta

Veja como preparar receitas de bebidas que ajudam a desintoxicar o organismo
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os sucos detox têm se tornado uma tendência popular entre aqueles que buscam uma alimentação mais saudável e equilibrada. Combinando ingredientes frescos e nutritivos, eles ajudam a desintoxicar o organismo, promovendo bem-estar e energia. Além disso, são deliciosos e uma maneira prática de aumentar a ingestão de frutas e vegetais.

A seguir, confira como preparar algumas receitas de sucos detox para incluir na sua rotina!

Suco detox de couve com morango e abacaxi

Ingredientes

  • 250 ml de água gelada
  • 5 morangos fatiados
  • 2 fatias de abacaxi picadas
  • 1 folha de couve fatiada
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de couve com linhaça e laranja

Ingredientes

  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 1 castanha-do-pará
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • Suco de 1 laranja
  • 100 ml de água de coco gelada
  • 2 folhas de couve fatiadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de melancia com hortelã e gengibre

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água gelada
  • 1 fatia fina de gengibre

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco, se desejar, e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de pepino, pera e chia

Ingredientes

  • 1 pera madura picada
  • 1 pepino picado
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco detox de uva com kiwi e laranja

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de uva sem semente
  • 3 kiwis descascados e picados
  • Suco de 1 laranja
  • 500 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de beterraba com cenoura e maçã

Ingredientes

  • 1 cenoura picada
  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de lichia com gengibre

Ingredientes

  • 200 ml de água de coco gelada
  • Polpa de 8 lichias
  • 1 colher de sopa degengibre em pó
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar