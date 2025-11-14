7 sucos detox para incluir na dieta / Crédito: EdiCase Culinaria

Os sucos detox têm se tornado uma tendência popular entre aqueles que buscam uma alimentação mais saudável e equilibrada. Combinando ingredientes frescos e nutritivos, eles ajudam a desintoxicar o organismo, promovendo bem-estar e energia. Além disso, são deliciosos e uma maneira prática de aumentar a ingestão de frutas e vegetais. A seguir, confira como preparar algumas receitas de sucos detox para incluir na sua rotina!

Suco detox de couve com morango e abacaxi Ingredientes 250 ml de água gelada

5 morangos fatiados

2 fatias de abacaxi picadas

picadas 1 folha de couve fatiada

Folhas de hortelã a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida. Suco detox de couve com linhaça e laranja Ingredientes 2 maçãs sem sementes e picadas

1 castanha-do-pará

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Suco de 1 laranja

100 ml de água de coco gelada

2 folhas de couve fatiadas Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida. Suco detox de melancia com hortelã e gengibre Ingredientes 4 xícaras de chá de melancia cortada em cubos

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

1 fatia fina de gengibre Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco, se desejar, e transfira para um copo. Sirva em seguida. Suco detox de pepino, pera e chia Ingredientes 1 pera madura picada

1 pepino picado

1 colher de sopa de sementes de chia

200 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.