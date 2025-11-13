Você sabe usar o fio dental? 4 erros comuns e como evitá-los / Crédito: EdiCase Saude

Usar o fio dental pode parecer simples, mas alguns erros podem comprometer a saúde da boca. Gengivite, mau hálito e até perda óssea podem surgir quando a limpeza entre os dentes não é feita da forma correta. Conforme a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada entre 2013 e 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde, apenas 53% da população declara usar escova, pasta e fio dental de forma combinada. Um levantamento do Datafolha mostra que menos de 20% dos brasileiros utilizam o fio dental todos os dias. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – SB Brasil 2023 revelou que apenas 5,2% dos adultos entre 35 e 44 anos não têm cáries, ou seja, 94,8% dessa faixa etária apresenta algum tipo de lesão cariada. Esses números revelam um cenário preocupante e mostram que o problema muitas vezes está nos detalhes.

“Mesmo sendo uma ferramenta básica, o fio dental costuma ser subutilizado ou usado de forma incorreta”, explica o dentista Paulo Augusto Yanase, da rede Oral Sin. Segundo ele, quem faz o movimento errado, não alcança o espaço interdental com o fio dental. Assim, o uso irregular não oferece o benefício completo. A seguir, o especialista aponta os 4 erros mais comuns no uso do fio dental e como evitá-los. Confira! 1. Usar o fio como um puxão, sem deslizar entre os dentes Muita gente apenas “passa” o fio rapidamente, sem contornar o dente. O correto é formar um “C” ao redor de cada dente e deslizar suavemente para cima e para baixo, alcançando também a margem gengival. 2. Usar pouco ou nenhum fio dental no dia a dia A irregularidade é um dos maiores problemas. “Se o fio só aparece de vez em quando, ele deixa de cumprir o papel de remover o biofilme onde a escova não alcança. Esse acúmulo de bactérias é o que causa gengivite e mau hálito”, alerta Paulo Augusto Yanase.

3. Fazer o movimento para frente e para trás, sem contato com a gengiva O fio dental deve limpar também a área da gengiva. “É nessa região que o biofilme se acumula e, se não for removido, pode evoluir para inflamações mais sérias. O ideal é contornar delicadamente a gengiva, sem forçar”, explica o dentista. 4. Deixar o fio dental para “quando der tempo” A pressa é uma inimiga da saúde bucal. “O ideal é usar o fio diariamente, preferencialmente à noite, após a escovação. Esse é o momento em que removemos o que ficou acumulado durante o dia”, recomenda Paulo Augusto Yanase. Para o dentista, o segredo é transformar o uso do fio dental em um hábito automático, tão natural quanto escovar os dentes. “Quando usamos corretamente o fio dental, estamos removendo o biofilme onde a escova não alcança e isso faz toda a diferença para evitarmos doenças bucais silenciosas, que muitas vezes só aparecem quando já há dor ou perda de estrutura dentária”, destaca.