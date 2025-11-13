Máscara de argila roxa: conheça os benefícios e como usá-la corretamente

Cada vez mais presente nas rotinas de autocuidado, a argila roxa vem conquistando espaço nas prateleiras e no coração de quem busca uma pele firme, iluminada e com viço natural. Rica em magnésio e ferro, ela entrega nutrição, regeneração e efeito calmante em uma só aplicação. “A argila roxa tem uma ação regeneradora e revitalizante. Ela melhora a circulação, estimula a oxigenação e devolve o brilho natural da pele”, explica a fisioterapeuta dermato Mônica Druzian. Outra vantagem é que ela pode beneficiar diferentes tipos de pele. “Além disso, ajuda a firmar, hidratar e equilibrar. É perfeita para peles cansadas, maduras ou sensibilizadas”, complementa a biomédica Elisangela Ribeiro.

A seguir, as especialistas compartilham sete dicas essenciais para quem quer incluir a argila roxa na rotina de skincare e garantir resultados incríveis, com segurança e equilíbrio. Confira! 1. Comece com a pele limpa Antes de aplicar a máscara, lave o rosto com um sabonete suave e específico para o seu tipo de pele. “A limpeza é fundamental para remover impurezas e permitir que os minerais da argila penetrem melhor. É o primeiro passo para potencializar o tratamento”, explica Mônica Druzian. 2. Escolha o líquido certo Evite misturar a argila com qualquer líquido. Ela deve ser combinada com água mineral, soro fisiológico ou água termal. “Evite recipientes e colheres metálicas, pois o metal pode interferir nas propriedades da argila”, acrescenta a fisioterapeuta dermato. 3. Aplique a argila roxa com suavidade Espalhe uma camada uniforme da máscara no rosto, sem esfregar e sem exagerar na quantidade. “O segredo está no equilíbrio: não precisa cobrir demais a pele. Uma camada fina já é suficiente para estimular a circulação e oxigenar os tecidos”, diz Elisangela Ribeiro.

4. Fique atenta ao tempo O ideal é deixar a máscara agir por 10 a 15 minutos, ou até começar a secar levemente. “Não espere ela secar completamente — quando isso acontece, a argila começa a retirar a hidratação natural da pele, podendo causar sensibilidade”, alerta a biomédica. 5. Enxágue a máscara de argila com água fria Retire a máscara com água fria e com movimentos suaves, sem esfregar. Esse cuidado ajuda a fechar os poros e acalmar a pele após o tratamento. 6. Finalize com hidratação Logo após a remoção da máscara de argila roxa, aplique um hidratante leve e protetor solar. “A argila promove renovação celular e pode deixar a pele mais receptiva. Hidratar depois é essencial para selar os benefícios e prolongar o viço”, destaca Mônica Druzian.