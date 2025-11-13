Chá de louro: 8 benefícios para a saúde e dicas de preparo / Crédito: EdiCase Saude

O chá de louro, feito a partir das folhas da planta Laurus nobilis, tem uma longa história na medicina natural e na culinária, sendo utilizado desde a antiguidade pelos gregos e romanos. Originário do Mediterrâneo, o louro é conhecido pelo seu sabor aromático e por suas propriedades terapêuticas. O seu chá é uma bebida muito popular por suas qualidades anti-inflamatórias e antioxidantes, tornando-se uma escolha comum para quem busca benefícios naturais à saúde. A seguir, confira 8 bons motivos para incluí-lo na sua rotina!

1. Melhora a digestão O chá de louro é amplamente utilizado para aliviar problemas digestivos, como gases, inchaço e azia. Suas propriedades carminativas ajudam a reduzir a formação de gases no trato digestivo e estimulam a produção de enzimas digestivas, facilitando a quebra dos alimentos. Isso faz com que o consumo regular da bebida ajude a aliviar desconfortos estomacais, proporcionando um alívio natural após refeições pesadas. Contudo, caso os sintomas persistam, é importante consultar um médico. 2. Auxilia no controle do diabetes Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 530 milhões de adultos vivem com a doença no mundo — e esse número pode atingir 640 milhões até 2030. Nesse contexto, o chá de louro pode ter efeitos positivos no controle dos níveis de glicose no sangue. Os compostos bioativos presentes nas folhas, como antioxidantes e polifenóis, podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, contribuindo para a regulação da glicose. Isso é favorável para pessoas com diabetes tipo 2, quando consumido regularmente e combinado com uma dieta equilibrada. 3. Possui ação anti-inflamatória As folhas de louro contêm substâncias com propriedades anti-inflamatórias, como o eugenol. O consumo de chá pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, sendo benéfico para pessoas que sofrem de condições como artrite e dores musculares. Esse efeito também contribui para a prevenção de doenças crônicas, melhorando a saúde geral ao combater os radicais livres. 4. Fortalece o sistema imunológico Fonte natural de vitaminas A e C, o chá de louro contribui para o fortalecimento do sistema imune, reforçando a proteção do corpo contra vírus e bactérias. Essas vitaminas são indispensáveis para o bom desempenho das células de defesa, auxiliando na produção de anticorpos e na prevenção de infecções.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS), a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. 5. Promove a saúde respiratória O chá de louro é tradicionalmente usado para aliviar sintomas respiratórios, como congestão nasal e tosse. Seu efeito expectorante ajuda a eliminar o muco das vias respiratórias, facilitando a respiração e promovendo alívio em casos de resfriado e gripe. Além disso, os óleos essenciais presentes nas folhas têm propriedades antimicrobianas, que podem ajudar a combater infecções respiratórias leves. Contudo, o chá não deve substituir o acompanhamento de um profissional da saúde e o tratamento médico. 6. Contribui para a saúde do coração O consumo regular de chá de louro pode ser benéfico para a saúde cardiovascular. Isso porque as folhas contêm compostos que ajudam a regular os níveis de colesterol no sangue, prevenindo o acúmulo de gordura nas artérias e reduzindo o risco de aterosclerose. Além disso, o eugenol, presente na planta, tem um leve efeito vasodilatador, ajudando a melhorar a circulação sanguínea e a controlar a pressão arterial.

Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), mostram que cerca de 40% dos brasileiros enfrentam algum tipo de problema vascular ao longo da vida. Desse total, 45% são mulheres e 30% são homens, com a incidência aumentando conforme a idade. 7. Tem efeito calmante O chá de louro também é conhecido por seu efeito calmante sobre o sistema nervoso. Seu consumo pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade, promovendo um relaxamento natural. Isso ocorre porque a planta contém compostos que têm leve ação sedativa, que melhoram a qualidade do sono e proporcionam uma sensação geral de bem-estar. 8. Favorece os ossos e o metabolismo O chá de louro é uma excelente fonte de manganês, um mineral essencial para a saúde. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g de folhas de louro secas contêm 8,17 mg de manganês. Esse mineral atua como cofator para diversas enzimas antioxidantes no organismo, incluindo a superóxido dismutase, que protege as células contra os danos causados pelos radicais livres.

O manganês é fundamental para a formação e manutenção da saúde óssea, participando da síntese de colágeno e da mineralização dos ossos. Além disso, esse mineral desempenha papel importante no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, ajudando o corpo a extrair energia dos alimentos. Ele também contribui para o funcionamento adequado do sistema nervoso e para a regulação dos níveis de açúcar no sangue. O consumo regular do chá de louro, nesse sentido, pode ajudar a complementar as necessidades diárias de manganês, especialmente quando combinado com uma dieta equilibrada. Contudo, é importante lembrar que o chá deve fazer parte de uma alimentação variada e não deve ser a única fonte desse nutriente essencial. Dicas para preparar o chá de louro O chá de louro pode ser preparado de forma simples e é uma ótima adição à sua rotina. Veja como fazer: