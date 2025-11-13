Café da manhã saudável: 4 receitas leves e nutritivas para começar bem o dia / Crédito: EdiCase Culinaria

Um café da manhã saudável vai muito além de saciar a fome — ele desperta o corpo, ativa o metabolismo e dá aquele empurrãozinho na disposição. No entanto, se você ainda não sabe como montar o seu cardápio, essas quatro receitas leves e nutritivas são ideais para você. Combinando sabor, praticidade e equilíbrio, elas vão deixar suas manhãs muito mais gostosas. Confira! Overnight oats com manga, mirtilo e amêndoas Ingredientes 1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de chá de mel

2 colheres de sopa de iogurte natural

Cubos de manga, mirtilos e amêndoas picadas a gosto Modo de preparo Em um recipiente, misture os flocos de aveia, o leite vegetal, as sementes de chia, o mel e o iogurte natural. Tampe e leve à geladeira por 6 horas. Finalize com os cubos de manga, o mirtilo e a amêndoas por cima. Sirva em seguida.