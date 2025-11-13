8 receitas vegetarianas para fazer no forno / Crédito: EdiCase Culinaria

A alimentação vegetariana tem ganhado cada vez mais adeptos. Por ser um estilo de vida que promove hábitos mais sustentáveis e respeita os animais, a prática tem incentivado as pessoas a reduzirem o consumo de carne, leite e derivados, uma vez que, além de beneficiar o meio ambiente, também traz benefícios à saúde do corpo. A seguir, apresentamos 8 receitas vegetarianas irresistíveis para você preparar no forno. Confira!

Escondidinho de mandioca e cogumelo Ingredientes 2 mandiocas descascadas e picadas

descascadas e picadas 200 g de cogumelo shimeji

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de óleo vegetal

2 colheres de sopa de molho de soja

Sal a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte o cogumelo e o molho de soja e misture. Refogue por 7 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, faça uma camada com metade do purê de mandioca, disponha o refogado de cogumelo e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida. Berinjela recheada Ingredientes 2 berinjelas

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 xícara de chá de cogumelo paris picado

1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

1/2 xícara de chá de salsinha picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Lave as berinjelas em água corrente e, com uma faca, corte-as ao meio. Retire a polpa, disponha em um recipiente e reserve as cascas. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o pimentão, o cogumelo e a polpa de berinjela e cozinhe até ficarem macios. Acrescente a quinoa, a castanha-do-pará e a salsinha e misture. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma assadeira com azeite, disponha as cascas de berinjela e recheie com a mistura de quinoa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida. Arroz de forno com legumes Ingredientes 1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 berinjela picada

1/2 abobrinha picada

Floretes de 1/2 couve-flor

3 cogumelos paris cortados em lâminas

300 g de arroz

700 ml de água

Sal, azeite de oliva e açafrão em pó a gosto Modo de preparo Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a berinjela, a abobrinha e o cogumelo. Refogue por 4 minutos. Junte a couve-flor, tempere com sal e refogue por mais 5 minutos. Coloque o arroz e o açafrão e refogue por 3 minutos. Após, cubra com água e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, transfira a mistura para uma travessa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Cookie de chocolate Ingredientes 100 g de açúcar

150 g de açúcar mascavo

1 colher de café de sal

1/2 xícara de chá de óleo de coco derretido

1/4 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de café de essência de baunilha

200 g de farinha de trigo

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

100 g de chocolate 70% cacau picado

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o açúcar, o sal, o açúcar mascavo e o óleo de coco e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione o leite vegetal e a essência de baunilha e mexa até dissolver completamente. Reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio e misture. Adicione aos ingredientes líquidos e mexa para incorporar. Por último, junte os pedaços de chocolate e modele a massa no formato de uma bola. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos. Após, unte uma assadeira com óleo de coco e, com uma colher, coloque pequenas porções de massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar as laterais. Sirva em seguida. Bolo de laranja Ingredientes 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de suco de laranja

1/4 de xícara de chá de óleo de milho

2 colheres de sopa de raspas de laranja

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar mascavo e o sal e misture. Adicione o óleo de milho, o suco e as raspas de laranja e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico em pó e misture para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Crumble de maçã Ingredientes Massa 150 g de manteiga vegetal

150 g de farinha de trigo

150 g de açúcar Recheio 4 maçãs sem sementes e cortadas em cubos

sem sementes e cortadas em cubos Suco de 1/2 limão

50 g de açúcar mascavo

100 g de açúcar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a manteiga, a farinha de trigo e o açúcar e misture até obter uma farofa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio e misture. Distribua o recheio em forminhas refratárias e, passado o tempo da farofa, retire-a da geladeira e disponha sobre as forminhas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Quiche de espinafre e tofu Ingredientes Massa 1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de azeite

3 colheres de sopa de água gelada

1/2 colher de chá de sal

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 2 xícaras de chá de espinafre picado

picado 1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de azeite

200 g de tofu firme

1/2 xícara de leite vegetal

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de levedura nutricional

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa