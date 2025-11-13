Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

6 motivos para ser gentil todos os dias

6 motivos para ser gentil todos os dias

Especialista revela como a gentileza pode favorecer a saúde física, fortalecer o cérebro e aumentar o bem-estar
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um simples “bom dia”, um elogio sincero ou um gesto de ajuda podem fazer muito mais do que melhorar o dia de alguém — eles também transformam o cérebro e o corpo de quem pratica a gentileza. A ciência já comprova que ser gentil é uma forma eficaz e natural de cuidar da saúde mental.

Segundo Dra. Mariana Ramos, professora de Psicologia da Afya Centro Universitário Itaperuna, o cérebro reage de forma imediata quando praticamos um ato de bondade. “A gentileza estimula a liberação de substâncias como dopamina e serotonina, que aumentam a sensação de prazer e bem-estar. É como se o cérebro nos recompensasse por fazer o bem”, explica.

Conforme a especialista, cada gesto gentil gera uma resposta fisiológica positiva. “Cada vez que somos gentis, algo acontece silenciosamente no nosso sistema nervoso: um circuito de bem-estar é ativado”, afirma. Ela destaca que esse processo vai muito além da interação social: “Ser gentil não é apenas um ato social, é uma escolha psicobiológica pela vida”.

Efeitos da gentileza na saúde física e mental

A Dra. Mariana Ramos explica que, quando realizamos um ato de bondade — como oferecer ajuda, escutar alguém, elogiar ou até sorrir — o cérebro interpreta isso como um estímulo positivo de conexão social.

“Regiões como o córtex pré-frontal, responsável pela empatia e pelas decisões morais, e o sistema límbico, ligado às emoções, são ativadas. Essa ativação cria uma sensação de calor interno, prazer e pertencimento, que pode ser percebida até mesmo no corpo, com a respiração mais leve, músculos mais relaxados e frequência cardíaca mais estável”, descreve.

Além disso, a gentileza se espalha como um efeito dominó. “A gentileza é contagiosa. Ao observarmos um ato gentil, o cérebro ativa regiões de recompensa, o que nos motiva a replicar o comportamento”, completa.

A seguir, a Dra. Mariana Ramos lista seis razões para praticar a gentileza e explica como atitudes simples podem transformar o bem-estar. Confira!

1. A gentileza estimula a liberação de hormônios do bem-estar

Quando somos gentis, nosso cérebro libera dopamina, serotonina e ocitocina, substâncias ligadas à sensação de prazer, felicidade e conexão. É por isso que fazer o bem dá aquela sensação boa de “coração leve”.

2. Reduz o estresse e a ansiedade

Atos de gentileza ajudam a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, ser gentil acalma o corpo e a mente, melhora o humor e até ajuda a dormir melhor.

3. Fortalece os laços sociais e o senso de pertencimento

Ser gentil aproxima as pessoas. Pequenas atitudes positivas geram confiança e reciprocidade, o que faz com que nos sintamos mais acolhidos e menos sozinhos, um fator importante para a saúde mental.

4. Melhora a autoestima e o propósito de vida

Quando ajudamos alguém, nos sentimos úteis e importantes. Isso fortalece a autoestima, dá um sentido maior às nossas ações e reforça a percepção de que somos capazes de causar impacto positivo no mundo.

5. Aumenta a resiliência emocional

Pessoas gentis tendem a lidar melhor com frustrações e conflitos, pois cultivam empatia e compaixão. Essas habilidades protegem a mente contra sentimentos negativos, como raiva e ressentimento, e favorecem o equilíbrio emocional.

6. Melhora a saúde cardiovascular

Praticar a gentileza traz benefícios diretos ao coração. A redução do estresse e o aumento da produção de ocitocina, conhecida como o “hormônio do amor”, promovem vasodilatação e ajudam a regular a pressão arterial, favorecendo a circulação e protegendo o sistema cardiovascular.

Além disso, pessoas que cultivam atitudes gentis relatam maior satisfação com a vida, menos sintomas de ansiedade e estresse e menor incidência de doenças cardíacas, o que contribui para uma maior longevidade e bem-estar geral.

Por Beatriz Felicio

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase bem-estar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar