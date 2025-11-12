Jantar saudável: 3 receitas leves e ricas em proteínas

Depois de um dia corrido, nada melhor do que um jantar saudável, prático e cheio de sabor. Melhor ainda se for rico em proteínas, que ajudam o corpo a se recuperar, fortalecem os músculos e garantem saciedade até a manhã seguinte. Se você está procurando receitas que reúnem todos esses benefícios em um único prato, estas 3 opções vão conquistar seu paladar. Confira!

Berinjela recheada com proteína de soja

Ingredientes

2 berinjelas

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e coentro picado a gosto

Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e hidrate com água quente por 10 minutos. Após, escorra e esprema para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a proteína de soja, o tomate, o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada e cozinhe até o recheio ficar encorpado. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e retire parte da polpa com uma colher, formando “barquinhas”. Recheie a berinjela com a proteína de soja, coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido. Asse até a berinjela ficar macia. Finalize com coentro e sirva em seguida.