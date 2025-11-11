Quer melhorar a concentração? Veja 10 alimentos que favorecem o cérebro para os estudos / Crédito: EdiCase Saude

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será realizada em 16 de novembro. Neste ano, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 4,8 milhões de candidatos se inscreveram, e cerca de 3,5 milhões compareceram ao primeiro dia de prova. Com tantos estudantes empenhados em conquistar uma boa nota, é comum o cansaço pesar e uma forma de aumentar a disposição e efetividade nos estudos, segundo a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera de São José, Dra. Waleska Nishida, é apostar em uma alimentação equilibrada. “Existem alguns alimentos que, devido aos seus nutrientes, ajudam a melhorar a memória, a concentração e a disposição, favorecendo os estudos”, explica.

A seguir, ela lista 10 alimentos que melhoram a concentração para os estudos. Confira! 1. Peixes (salmão, sardinha, atum) Ricos em ômega 3, o consumo de peixes é essencial para a saúde do cérebro, ajudando na memória, na concentração e na capacidade de aprendizado. O óleo de peixe também combate inflamações e o estresse oxidativo no cérebro. 2. Ovo A gema do ovo contém colina, um nutriente importante para a função cerebral e a formação de neurotransmissores ligados à memória e ao foco. O consumo regular de ovo pode ajudar a melhorar o desempenho cognitivo. 3. Abacate Rico em gorduras saudáveis (como o ácido oleico), o abacate promove uma boa circulação sanguínea e, consequentemente, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, o que auxilia na concentração e no funcionamento mental.

4. Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora) As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes, especialmente flavonoides. Estes ajudam a proteger o cérebro do envelhecimento precoce e melhoram a comunicação entre os neurônios, favorecendo a memória e o foco. 5. Nozes e amêndoas As nozes são ricas em vitamina E e ômega 3, ajudando a manter o cérebro saudável e melhorando a função cognitiva. As amêndoas também são fontes de magnésio, que desempenha um papel fundamental no funcionamento do cérebro. 6. Chá verde Rico em L-teanina e antioxidantes, o chá verde melhora a função cerebral, promove o relaxamento e a concentração. A cafeína presente em pequenas quantidades também ajuda a manter o foco sem causar ansiedade.

7. Espinafre Fonte de ferro, o espinafre auxilia no aumento dos níveis de oxigênio no cérebro, o que melhora o foco e o desempenho mental. Ele também contém luteína e outros antioxidantes importantes para a saúde cognitiva. 8. Aveia A aveia é rica em fibras e carboidratos complexos. Estes fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a glicose estável no sangue e, consequentemente, a concentração durante longos períodos de estudo. 9. Chocolate amargo Rico em antioxidantes e flavonoides, o chocolate amargo estimula o fluxo sanguíneo no cérebro e melhora a atenção. Além disso, a cafeína presente em pequenas quantidades contribui para o estado de alerta e foco.