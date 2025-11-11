Primeira menstruação: veja o que a sua filha precisa saber sobre a menarca

Conforme a ginecologista Dra. Ana Paula Fonseca, especialista em jovens e adolescentes, o diálogo aberto e a informação são as principais ferramentas para atravessar essa etapa de forma tranquila e saudável.

A chegada da primeira menstruação, conhecida como menarca, é um dos marcos mais importantes na vida das meninas. O evento sinaliza o início da fase reprodutiva e costuma acontecer entre os 9 e 14 anos, embora pequenas variações sejam normais. Mais do que uma mudança física, é também um momento de transformação emocional tanto para as adolescentes quanto para suas mães.

“Ainda existe muito tabu em torno da menstruação. Algumas meninas sentem medo, vergonha ou até acham que estão doentes quando percebem o sangramento pela primeira vez. É fundamental que a conversa comece antes da menarca, para que elas saibam o que vai acontecer e possam se sentir seguras”, orienta a médica.

Mitos sobre a menarca

Entre os principais mitos, estão crenças como a ideia de que a menina não pode lavar o cabelo durante o ciclo menstrual ou que deve evitar certas atividades físicas. Segundo a ginecologista, nada disso tem base científica. “A menstruação não é uma doença. A adolescente pode manter sua rotina normalmente, ir à escola, praticar esportes, tomar banho, lavar o cabelo. O importante é aprender a reconhecer seu corpo e respeitar o que sente”, esclarece.

Dores e desconfortos: quando são normais

Cólicas leves e sensibilidade nos seios são sintomas comuns nos primeiros ciclos menstruais. “Nos primeiros meses, o organismo ainda está se ajustando. O ciclo menstrual pode ser irregular e as dores variam de intensidade. No entanto, se as cólicas forem muito fortes ou incapacitantes, é importante procurar um ginecologista”, alerta Dra. Ana Paula Fonseca. A profissional também destaca que, nessa faixa etária, é essencial descartar condições como a endometriose, que pode se manifestar já na adolescência.

Higiene íntima e escolha dos absorventes

Outro ponto que costuma gerar dúvidas é a higiene íntima. A especialista recomenda o uso de sabonetes suaves, neutros, e a troca frequente dos absorventes. “O ideal é trocar o absorvente a cada quatro horas, mesmo que o fluxo seja pequeno. Isso evita mau cheiro e infecções. As adolescentes também podem experimentar diferentes tipos de absorventes externos, internos ou coletores, sempre com orientação e conforto em primeiro lugar”, afirma.