Portal energético 11/11: aprenda rituais para o dia mais poderoso do ano / Crédito: EdiCase Astrologia

Em 11 de novembro acontece um dos portais energéticos mais significativos do ano: o portal 11/11. Conforme a taróloga e sensitiva Isis Sensitiva, a data representa um código energético, um chamado do universo para o despertar. Trata-se de um momento ideal para alinhar pensamentos, emoções e propósitos. “O número 11 representa a conexão entre o mundo físico e o espiritual. É quando o véu fica mais fino, e tudo o que você pensa, sente e vibra se manifesta com mais força”, explica.

Segundo Isis Sensitiva, a energia responde mais rápido neste dia, tornando o 11/11 um momento favorável para manifestar intenções positivas e realizar limpezas energéticas. “Antes de pedir qualquer coisa, é importante limpar o seu campo. O novo só entra onde tem espaço”, orienta. Ritual de limpeza e elevação Para aproveitar o poder do portal, Isis Sensitiva recomenda começar o dia em silêncio e com intenção: “Acorde com calma, antes de pegar o celular. Feche os olhos e diga mentalmente: ‘Eu me abro para a energia do novo. Tudo que for luz, permaneça. Tudo que for sombra, se dissolva.’” Banho de limpeza Materiais 1 punhado de sal grosso

3 folhas de louro

Casca de 1 laranja

Um pouco de mel

2 l de água Modo de fazer Em uma panela, coloque todos os ingredientes e ferva em fogo médio. Após o banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando que tudo o que não serve vai embora com a água. “Não use sal grosso na cabeça, apenas do pescoço para baixo. Os pensamentos são sementes, tudo o que você mentaliza ganha força”, alerta Isis Sensitiva.

Frases de poder e manifestação Durante o dia 11/11, Isis Sensitiva recomenda manter o foco em pensamentos e palavras positivas, evitando reclamações e falas de escassez. Ela sugere frases de afirmação como: “Eu mereço o amor verdadeiro”

“A abundância flui para mim com leveza”

“Eu estou pronto (a) para o meu novo começo” “Cada pensamento é uma vibração sendo enviada ao universo. O que você pensa, o portal amplia”, reforça Isis Sensitiva. Ritual de manifestação Para potencializar a energia do portal 11/11, a taróloga indica um exercício simples de manifestação escrita: pegue um papel e escreva 11 coisas que você deseja manifestar, como se já tivessem acontecido. Exemplo: “Sou grata pelo meu novo ciclo cheio de amor, prosperidade e paz.”

Depois, dobre o papel e coloque-o sob uma vela branca ou um cristal de quartzo. Deixe ali até o final do dia. À noite, queime o papel e jogue as cinzas ao vento, afirmando: “Está feito. O universo já ouviu.” “É o momento de alinhar pensamento, coração e propósito. Quando você se conecta com a energia do amor e da abundância, o universo responde com a mesma frequência”, conclui Isis Sensitiva. Isis Sensitiva