7 dicas para cuidar da pele antes e após procedimentos estéticos / Crédito: EdiCase Saude

Os meses de primavera e verão marcam um aumento na busca por procedimentos estéticos que realçam a aparência e elevam a autoestima. No entanto, a combinação entre sol forte, calor e pele sensível requer medidas específicas para evitar manchas, descamações e irritações. Saber como agir no pós-procedimento faz toda a diferença para garantir resultados seguros e duradouros. “Qualquer procedimento estético exige cuidados redobrados com proteção solar durante o período de recuperação — especialmente no verão, quando a radiação é ainda mais intensa”, aconselha a professora Alice Rosa, do curso de Biomedicina da UniSociesc.

Nesse sentido, confira abaixo 7 orientações práticas da professora para quem deseja investir em estética, aproveitar o calor com segurança e cuidar da pele! 1. Reforce o uso de protetor solar diariamente Esta é, sem dúvida, a dica mais importante. Depois de qualquer procedimento estético, a pele fica mais sensível e vulnerável à ação do sol. O uso incorreto — ou a ausência — do protetor solar é a principal causa da hiperpigmentação pós-inflamatória, que provoca o aparecimento de manchas escuras. Para evitar esse problema, é essencial optar por um protetor de amplo espectro, que ofereça proteção contra os raios UVA e UVB, com FPS acima de 30. “A aplicação deve ser generosa e realizada a cada duas ou três horas, especialmente após transpiração excessiva ou contato com a água. Esse cuidado simples é fundamental para preservar os resultados do procedimento e manter a pele saudável”, orienta Alice Rosa. 2. Evite a exposição solar direta, principalmente em horários de calor intenso Além do protetor solar, é crucial evitar a exposição direta ao sol, principalmente nos horários de pico (entre 10h e 16h). Para quem faz procedimentos que causam lesão na camada superficial da pele, como peelings mais profundos, alguns lasers ou microagulhamento, a agressão do sol pode ser muito prejudicial, prolongando o tempo de recuperação e aumentando o risco de complicações. Use chapéus de abas largas, óculos de sol e busque a sombra.

3. Mantenha a pele hidratada, por dentro e por fora A hidratação é essencial para a recuperação da barreira cutânea após qualquer intervenção. “No verão, a pele sofre mais desidratação, o que pode comprometer o resultado do procedimento. Por isso, a orientação é sempre beber bastante água para auxiliar a cicatrização de dentro para fora”, indica a professora. Usar cremes e loções hidratantes suaves, optando, de preferência, pelos produtos que foram indicados pelo profissional, também é fundamental para intensificar o cuidado. 4. Siga à risca as orientações de cuidados pós-procedimento Cada tratamento tem um protocolo de recuperação específico. Para botox e preenchimentos, por exemplo, o cuidado é mais localizado e a recuperação é mais rápida. Para procedimentos que afetam uma área maior da pele, a recuperação pode levar até 15 dias, dependendo da intensidade.

O profissional indicará produtos específicos (cicatrizantes, calmantes) e restrições (maquiagem, exercícios, calor). O fundamental é seguir com disciplina todas as recomendações para evitar danos como irritações, inflamações e resultados insatisfatórios. 5. Esteja atento aos sinais de alerta na sua pele Embora raras em procedimentos bem executados, reações adversas podem ocorrer. Fique atento a vermelhidão excessiva, inchaço que não regride, dor intensa, pus, febre ou qualquer alteração na cor da pele (manchas escuras ou claras). Caso perceba qualquer reação incomum ou persistente, procure imediatamente o profissional que realizou o procedimento ou um dermatologista. “Intercorrências são mais fáceis de resolver quando identificadas precocemente”, adverte Alice Rosa.

6. Certifique-se da qualificação do profissional e da clínica Em meio ao aumento da procura por tratamentos estéticos, infelizmente, cresce também a oferta desses serviços por pessoas que não estão capacitadas para realizá-los. Buscar um profissional qualificado é a principal forma de garantir que o procedimento seja executado com técnicas corretas e produtos adequados. “Verifique se o profissional tem registro ativo no conselho de sua classe (como CRM, CRO ou CRBM) e se o estabelecimento possui alvará da vigilância sanitária visível. Desconfie de preços excessivamente baixos e agende uma avaliação prévia para conhecer o ambiente e o profissional”, aconselha a professora. A segurança deve vir sempre em primeiro lugar. 7. Evite procedimentos mais agressivos no verão Procedimentos que causam lesão na superfície da pele, como peelings químicos, tratamentos a laser e luz pulsada, devem ser evitados no verão. “Estes métodos agridem a camada externa da pele, que fica extremamente vulnerável ao sol. O ideal é realizá-los no outono ou inverno”, orienta Alice Rosa. No calor, prefira opções menos invasivas.