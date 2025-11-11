3 dicas para criar um quarto infantil atemporal

3 dicas para criar um quarto infantil atemporalArquiteta ensina como planejar um espaço bonito e funcional para as diferentes fases da criança
Montar um quarto infantil vai além da estética: envolve conforto, segurança, praticidade e, principalmente, adaptabilidade. O espaço deve acompanhar o crescimento da criança, mas sem perder a identidade e o charme. Pensando nisso, a arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, compartilha três dicas valiosas para criar um projeto de quarto infantil que transcenda as fases da infância e continue atual ao longo dos anos. Confira!
1. Mobiliário versátil
Na hora de escolher os móveis, prefira peças que possam mudar de função com o tempo. Um aparador que hoje guarda brinquedos pode, amanhã, virar sapateira, miniestante ou apoio para livros. A ideia é reaproveitar o que já existe, adaptando às novas necessidades da criança, sem abrir mão da funcionalidade nem do estilo.
2. Invista em móveis planejados
Os móveis sob medida são grandes aliados em projetos duradouros. Com um bom planejamento, é possível criar peças que se ajustem às mudanças de uso e tamanho, mesmo em espaços pequenos. Além disso, garantem organização, aproveitamento inteligente do ambiente e um visual sempre atual.
3. Cores e texturas versáteis
Os tons pastéis são ótimas apostas para quartos infantis — e o melhor: funcionam também na adolescência e até na fase adulta. Outra dica da arquiteta é o uso de papéis de parede neutros, que podem ser substituídos com o tempo por versões mais coloridas, com personagens ou padrões mais ousados, tudo isso com baixo custo e sem grandes reformas.
“Um projeto bem elaborado reduz o estresse e pode ser facilmente adaptado ao longo do tempo, sem a necessidade de grandes intervenções. Além de evitar desperdícios, ele mantém a identidade dos pequenos moradores”, conclui Camila Palladino.
Por Bruna Rodrigues