Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025 / Crédito: Edicase Entretenimento

Muito mais do que iluminar o firmamento nas noites escuras, a Lua segue a Terra em sua dança cósmica, guiando o ritmo dos mares, dos ventos e das estações. Ela move oceanos e mantém o planeta em perfeita sintonia com o universo — uma coreografia celeste que preserva a harmonia da vida sob sua luz. Nesta segunda-feira (10/11), a Lua encontra-se na fase cheia, com 72% de visibilidade e em processo de declínio. Isso significa que já perdeu parte de seu brilho máximo e anuncia a próxima etapa, a Lua Minguante, que surgirá em dois dias.