14 alimentos sem glúten para incluir na dieta / Crédito: EdiCase Saude

A doença celíaca é uma condição bastante comum, afetando cerca de 1% a 2% da população mundial, de acordo com informações do Ministério da Saúde. Ela é desencadeada pela reação do sistema imunológico à ingestão de glúten, uma proteína presente em trigo, cevada e centeio. Autoimune, a doença celíaca pode causar danos significativos ao revestimento do intestino delgado, resultando em complicações e dificuldades na absorção adequada de nutrientes. Além disso, o consumo de glúten pode causar inflamação a pessoas que são intolerantes a essa proteína.

Ao adotar uma dieta sem glúten, é fundamental desenvolver o hábito de ler os rótulos dos alimentos com atenção. A embalagem contém informações essenciais que podem indicar presença ou ausência de glúten no produto. Além disso, muitos alimentos processados podem conter traços de glúten devido à contaminação cruzada durante a produção. Nesse cenário, a inclusão de alimentos sem glúten na dieta é uma prática cada vez mais comum. Confira 14 alimentos para inserir no cardápio! 1. Arroz O arroz é uma excelente opção sem glúten, independentemente de sua variedade. O branco é amplamente consumido e adequado para dietas sem glúten. No entanto, para aqueles que seguem essa dieta e buscam benefícios adicionais de fibras, a versão integral pode ser uma escolha ainda mais saudável. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g do arroz integral cozido oferece cerca de 2,13 g de fibras. Elas ajudam a aumentar o volume e a umidade das fezes, facilitando sua passagem pelo intestino. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

2. Batata A batata é naturalmente livre de glúten. Ademais, é um ingrediente incrivelmente versátil, podendo ser preparada de diversas formas, como gratinada, cozida ou assada. Tecnicamente, a batata frita também não tem glúten, mas tenha cuidado ao pedi-las em um restaurante: às vezes, o óleo utilizado para fritar também é usado em alimentos que contêm glúten, o que pode causar contaminação. 3. Flocos de milho Os flocos de milho podem ser uma alternativa sem glúten maravilhosa para muitos cereais matinais à base de trigo. Todavia, é sempre importante verificar o rótulo para garantir que é sem glúten, visto que alguns podem conter ingredientes adicionais. Uma dica útil é transformar flocos em uma farinha sem glúten. Basta triturá-los em um processador de alimentos e utilizá-los para empanar pratos com frango ou peixe. Essa é uma forma deliciosa de adicionar crocância sem glúten.

4. Leguminosas Ao adicionar feijões e outras leguminosas à alimentação, é possível não só desfrutar de refeições saborosas, mas também garantir uma nutrição balanceada e saudável, especialmente para pessoas que seguem uma dieta sem glúten. Esses alimentos são uma escolha inteligente para quem deseja obter proteínas vegetais de qualidade, fibras e uma variedade de nutrientes essenciais. 5. Ovos Se você procura uma alternativa para o seu café da manhã, considere substituir a torrada por uma omelete. Os ovos são alimentos sem glúten e com diversos benefícios extras. Eles fornecem todos os aminoácidos essenciais de que o organismo necessita para desempenhar as funções vitais, como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. 6. Farinhas de nozes e sementes Pessoas que não podem consumir o glúten podem substituir as farinhas tradicionais por versões feitas a partir de nozes e sementes. Essas opções, além de naturalmente livres da proteína, tornam as receitas mais nutritivas, já que são ricas em fibras, gorduras boas e minerais importantes para o organismo. Farinha de amêndoas, de linhaça, de chia e de castanha são algumas alternativas que proporcionam sabor e textura agradáveis, permitindo o preparo de pães, bolos e massas deliciosas.

7. Frutas e legumes frescos É importante que legumes e frutas também façam parte da alimentação de quem exclui o glúten. Esses alimentos são naturalmente livres da proteína e oferecem vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes essenciais para o bom funcionamento do corpo. A OMS recomenda cinco porções diárias de frutas, verduras e hortaliças. Incorporá-los nas refeições diárias ajuda a garantir uma nutrição equilibrada, melhora a digestão e contribui para a manutenção da saúde e do bem-estar. 8. Quinoa A quinoa é um grão altamente nutritivo e naturalmente livre de glúten, o que a torna uma excelente opção para quem precisa restringir essa proteína na alimentação. Rica em proteínas de alto valor biológico, fibras, ferro e magnésio, ela contribui para a saciedade e para o bom funcionamento do organismo. Versátil, pode ser usada em saladas, sopas, massas, bolos e até no lugar do arroz, oferecendo sabor, leveza e muitos benefícios à saúde sem comprometer a dieta sem glúten. 9. Carnes frescas Frango, carne bovina e porco são proteínas magras e saborosas que não contêm glúten em sua forma pura e fresca. São uma excelente fonte de nutrientes essenciais, como proteínas de alta qualidade, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Elas podem ser preparadas de várias maneiras, como grelhadas, assadas, cozidas ou refogadas.