Veja como os distúrbios respiratórios do sono podem prejudicar a saúde

Dormir bem é fundamental para manter o equilíbrio da saúde física e mental. No entanto, nem sempre o descanso noturno é realmente reparador. Entre os fatores que interferem na qualidade do sono, a respiração se destaca como um dos mais comuns. Problemas respiratórios, como ronco e apneia do sono, podem interromper o repouso e impedir que o corpo recupere suas energias adequadamente. “Um terço dos adultos têm problemas de sonos relacionados à respiração. Quando há ronco, pausas para respirar ou até aquele esforço maior para puxar o ar à noite, isso é um sinal claro de que o corpo não está descansando como deveria”, explica o otorrinolaringologista Dr. Paulo Reis, especialista em Medicina do Sono e coordenador científico do grupo Bonviv Brasil.

Entre os principais distúrbios respiratórios do sono, está a apneia obstrutiva. “A pessoa não consegue chegar ao descanso profundo e acorda várias vezes sem perceber. No dia seguinte, vem o cansaço, a dificuldade de se concentrar e até irritação. É como carregar o celular com um carregador ruim e acordar com a bateria pela metade”, afirma o médico. Impacto da apneia obstrutiva do sono na saúde O impacto, no entanto, vai muito além do cansaço. A American Academy of Sleep Medicine (AASM) aponta que pessoas com apneia não tratada têm até o dobro do risco de desenvolver hipertensão e 30% mais chances de sofrer eventos cardiovasculares graves, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC). “Quando o sono é interrompido várias vezes, o corpo não consegue fazer reparos importantes, nem organizar a memória ou equilibrar os hormônios. Com o tempo, isso enfraquece a saúde como um todo e abre espaço para problemas mais sérios, como pressão alta e doenças do coração”, alerta o Dr. Paulo Reis. Ronco é um sinal de alerta Um dos sinais de alerta mais comuns de que o sono não está normal é o ronco frequente, muitas vezes negligenciado. “O ronco não é só um barulho chato que incomoda quem dorme do lado. Muitas vezes ele é um aviso de que as vias respiratórias estão obstruídas. O ronco por si só já é um indicativo de que é importante investigar como está o sono”, destaca o médico.