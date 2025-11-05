Veja como alimentação e atividade física ajudam a controlar o diabetes / Crédito: EdiCase Saude

O cuidado diário com a saúde é essencial para quem convive com o diabetes — e isso vai muito além do uso de medicamentos. A alimentação e a prática regular de atividade física têm impacto direto no controle dos níveis de glicose no sangue, prevenindo picos de glicemia e complicações associadas. Hábitos saudáveis também melhoram a disposição, a qualidade do sono e o bem-estar geral, garantindo uma rotina mais equilibrada e uma melhor qualidade de vida para quem tem a condição. Abaixo, a nutricionista Patrícia Ruffo, gerente científico da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil, compartilha orientações sobre alimentação e atividade física para ajudar pessoas com diabetes a viverem de forma mais saudável e equilibrada. Confira!