Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como a inteligência artificial e o Braille podem caminhar juntos pela inclusão

Como a inteligência artificial e o Braille podem caminhar juntos pela inclusão

Na maior feira de tecnologia assistiva do país, especialista destaca que, mesmo em meio às inovações, o aprendizado tátil segue como base da alfabetização e da autonomia de pessoas cegas e com baixa visão
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em um mundo onde 2,2 bilhões de pessoas convivem com algum grau de deficiência visual, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a corrida tecnológica impõe uma reflexão inevitável: até que ponto a inteligência artificial está realmente a serviço da inclusão — e quando começa a substituí-la?

Na Reatech 2025, que acontece de 6 a 8 de novembro, no São Paulo Expo, em São Paulo, a Laramara — Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual — levanta essa discussão. Em meio a inovações que prometem automatizar a leitura, a escrita e a comunicação de pessoas cegas e com baixa visão, a instituição reforça que a tecnologia deve somar, e não apagar as conquistas históricas da inclusão.

Mais do que um recurso didático, o Braille representa autonomia, identidade e soberania comunicacional. É por meio dele que milhares de pessoas com deficiência visual constroem o pensamento crítico, aprendem a ler e escrever com independência e se conectam ao mundo por meio do tato — um sentido que nenhuma inteligência artificial é capaz de reproduzir.

“A máquina de escrever em Braille não representa um objeto do passado, mas sim uma ponte para o futuro, um instrumento pedagógico que preserva a autonomia, fortalece e conecta o estudante com as bases da escrita e da acessibilidade”, afirma Junia Carla Buzim, pedagoga da Laramara.

O equilíbrio entre o clássico e o digital

Entre leitores de tela cada vez mais sofisticados, assistentes de voz e aplicativos capazes de descrever imagens em tempo real, cresce também o desafio de garantir que a tecnologia continue sendo uma ponte — e não um filtro — entre as pessoas e o conhecimento.

Ferramentas de leitura automatizada e de acessibilidade digital têm ampliado o acesso à informação, mas especialistas reforçam que o aprendizado mediado pelo tato continua sendo essencial para o desenvolvimento cognitivo e linguístico de pessoas com deficiência visual.

Em vez de competir, essas duas frentes tecnológicas podem se complementar. Hoje, há ferramentas que utilizam inteligência artificial para converter textos e imagens em linguagem tátil, além de softwares que otimizam a produção de materiais em braille e tornam a comunicação mais ágil e acessível. São exemplos de como a inovação pode fortalecer — e não substituir — os métodos tradicionais de aprendizagem.

“A inteligência artificial é uma aliada poderosa, mas ela depende do que já construímos”, explica Robert Mortimer, coordenador do Laratec – núcleo de inovação da Laramara que traduz a expertise da instituição em soluções tecnológicas voltadas à autonomia e à acessibilidade. “Sem o Braille, não há base sólida para a inclusão digital. Ele é o código que ensina a pensar antes de programar”, completa.

A convivência entre o clássico e o digital aponta para o futuro da acessibilidade: um cenário em que inovação e tradição se complementam para fortalecer a autonomia e a representatividade. Em plena era da inteligência artificial, especialistas reafirmam que nenhum algoritmo substitui o aprendizado que nasce do toque — e que a verdadeira inovação é aquela que amplia, e não apaga, as formas humanas de perceber o mundo.

A convivência entre o clássico e o digital aponta para o futuro da acessibilidade: um cenário em que inovação e tradição se complementam para fortalecer a autonomia e a representatividade. Em plena era da inteligência artificial, especialistas reafirmam que nenhum algoritmo substitui o aprendizado que nasce do toque — e que a verdadeira inovação é aquela que amplia, e não apaga, as formas humanas de ver o mundo.

Por Caroline Amorim

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

entretenimento edicase cultura bem-estar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar