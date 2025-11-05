5 exercícios essenciais para entrar em forma antes do verão / Crédito: EdiCase Saude

Com a temporada de verão se aproximando, cresce também a procura por academias e treinos intensivos. No Brasil, por exemplo, a quantidade de unidades foi de 30 mil para 57 mil, segundo o relatório Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, da EY. Com isso, o número de pessoas matriculadas em academias também saltou significativamente. Nesse cenário, o educador físico Breno Daniel destaca cinco exercícios que compõem um plano eficaz para “turbinar” o corpo até o verão. Confira!

1. Agachamento com barra O agachamento com barra trabalha intensamente os músculos dos membros inferiores (quadríceps, glúteos, posteriores) e ativa o metabolismo, contribuindo para queima calórica e fortalecimento corporal. Para realizar o exercício, posicione-se com os pés afastados na largura dos ombros, segure uma barra apoiada na parte superior das costas, mantenha o tronco ereto, desça flexionando os joelhos e quadril até que as coxas fiquem aproximadamente paralelas ao chão, e retorne à posição inicial. 2. Supino reto com halteres De acordo com o educador físico, o supino reto é um excelente exercício para desenvolver os músculos do peitoral deltoide anterior e tríceps, melhorando a estética de tronco e a postura. O ideal é deitar-se em um banco reto, pegar um halter em cada mão, posicioná-los ao lado do peito com cotovelos flexionados, e empurrar os halteres para cima até os braços ficarem quase estendidos e retornar controladamente. 3. Remada curvada O educador físico Breno Daniel explica que a remada curvada foca o latíssimo, o trapézio, os romboides e todos músculos das costas, além de promover a postura ereta e o equilíbrio entre musculatura anterior e posterior do corpo. Para fazê-lo, com a barra ou dois halteres, incline-se levemente para frente, mantendo a coluna neutra, puxe o peso em direção ao abdômen, contraindo as escápulas para trás, depois desça controladamente.

4. Prancha abdominal Apesar de carregar uma má fama, a prancha abdominal é um excelente exercício que fortalece os músculos abdominais, lombares e estabilizadores, que são fundamentais para sustentação postural, prevenção de lesões e definição da cintura. Para fazê-lo, apoie os antebraços e dedos dos pés no solo, mantenha o corpo alinhado dos calcanhares à cabeça, contraia o abdômen e mantenha a posição por pelo menos 30 segundos. 5. Burpee completo Este é mais um dos exercícios odiados pela maioria. No entanto, o burpee é uma atividade de alta intensidade que une agachamento, salto, flexão e ativação muscular geral, ótimo para condicionamento cardiovascular, queima calórica e resistência geral. Resumindo, é perfeito para dar aquele gás no pré-verão.