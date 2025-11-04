Veja quando crianças podem começar a frequentar a academia / Crédito: EdiCase Saude

Com o aumento da preocupação dos pais em garantir uma rotina mais ativa para os filhos, uma dúvida tem se tornado comum: crianças podem frequentar academias? Embora a prática de exercícios seja essencial para o desenvolvimento físico e emocional, é preciso atenção quanto ao tipo de atividade e ao ambiente em que ela acontece. Segundo Pablo Fraga, professor do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, a atividade física é fundamental para o crescimento saudável, auxiliando no fortalecimento muscular, na coordenação motora e na prevenção da obesidade infantil. “O exercício regular melhora o sono, o humor e até o desempenho escolar, além de ajudar na formação de hábitos saudáveis que tendem a ser mantidos na vida adulta”, explica.