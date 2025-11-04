O universo da beleza masculina tem passado por uma transformação nos últimos anos e os cabelos são protagonistas dessa mudança. Cortes que marcaram décadas anteriores estão ressurgindo com força total, agora reinterpretados com técnicas modernas e produtos de acabamento mais sofisticados. Conforme Ricardo Silva, barbeiro da BR Barbearia, franquia de barbearias, esse movimento reflete uma busca crescente dos homens por autenticidade e estilo atemporal. “Os cortes clássicos estão retornando pelo fato de combinar praticidade, elegância e personalidade. Eles atravessam gerações e se adaptam bem a diferentes estilos, do mais discreto ao mais ousado. Hoje o público masculino quer algo versátil, que funcione tanto no ambiente profissional quanto nas redes sociais”.

Abaixo, o especialista destaca 4 cortes de cabelo masculinos clássicos em alta. Confira! 1. Corte caesar Clássico e prático, o corte caesar é ideal para quem quer unir tradição e modernidade no visual. “Inspirado no visual usado pelo imperador romano Júlio César, esse corte curto com franja reta é um dos preferidos entre os homens que buscam um visual moderno e de baixa manutenção. A textura e o acabamento fosco, obtidos com pomadas modeladoras, dão um ar contemporâneo ao estilo clássico”, diz Ricardo Silva. 2. Mullet moderno Repaginado, o mullet ressurge como tendência de estilo. “Símbolo dos anos 80, o mullet voltou às ruas e às barbearias, agora mais equilibrado. As laterais são curtas e o comprimento na nuca é mais sutil, criando um contraste elegante. O novo mullet não é caricato como o antigo, ele transmite atitude e personalidade, mas com acabamento profissional. O corte tem sido especialmente popular entre artistas e influenciadores que apostam em um visual retrô com toque fashionista”, afirma o profissional da BR Barbearia. 3. Side part (risca lateral) Sofisticado e atemporal, o side part é aquele corte que nunca sai de moda. “O side part, também conhecido como corte com risca lateral, é um clássico que atravessa gerações. Com origem nas décadas de 1940 e 1950, ele voltou com força por remeter à sofisticação dos visuais vintage, mas agora adaptado com técnicas de fade e produtos de fixação leve”, explica o barbeiro.