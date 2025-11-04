3 dicas para criar um quarto infantil atemporal

Na hora de escolher os móveis , prefira peças que possam mudar de função com o tempo. Um aparador que hoje guarda brinquedos pode, amanhã, virar sapateira, miniestante ou apoio para livros. A ideia é reaproveitar o que já existe, adaptando às novas necessidades da criança, sem abrir mão da funcionalidade nem do estilo.

Montar um quarto infantil vai além da estética: envolve conforto, segurança, praticidade e, principalmente, adaptabilidade. O espaço deve acompanhar o crescimento da criança, mas sem perder a identidade e o charme. Pensando nisso, a arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, compartilha três dicas valiosas para criar um projeto de quarto infantil que transcenda as fases da infância e continue atual ao longo dos anos. Confira!

2. Invista em móveis planejados

Os móveis sob medida são grandes aliados em projetos duradouros. Com um bom planejamento, é possível criar peças que se ajustem às mudanças de uso e tamanho, mesmo em espaços pequenos. Além disso, garantem organização, aproveitamento inteligente do ambiente e um visual sempre atual.

3. Cores e texturas versáteis

Os tons pastéis são ótimas apostas para quartos infantis — e o melhor: funcionam também na adolescência e até na fase adulta. Outra dica da arquiteta é o uso de papéis de parede neutros, que podem ser substituídos com o tempo por versões mais coloridas, com personagens ou padrões mais ousados, tudo isso com baixo custo e sem grandes reformas.

“Um projeto bem elaborado reduz o estresse e pode ser facilmente adaptado ao longo do tempo, sem a necessidade de grandes intervenções. Além de evitar desperdícios, ele mantém a identidade dos pequenos moradores”, conclui Camila Palladino.

Por Bruna Rodrigues