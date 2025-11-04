Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

15 espécies de plantas para melhorar a energia da casa

No Feng Shui, elas desempenham um papel essencial na harmonização dos ambientes, equilibrando os fluxos energéticos
Além de melhorarem a estética e deixarem o ambiente mais elegante, as plantas também oferecem bem-estar e aconchego. Partindo do princípio do Feng Shui, elas potencializam as boas energias nos cômodos e são muito importantes para a composição da técnica chinesa.

“As plantas positivas e as flores possuem um alto poder de transformar as energias e influenciar a busca por harmonia e bem-estar. Diante das inúmeras técnicas e dos símbolos do Feng Shui, as flores e as plantas representam uma parte que pode ajudar em todos os setores de sua vida: amor, trabalho, saúde e dinheiro”, explica a espiritualista Juliana Viveiros.

Cuidados com as plantas no Feng Shui

A prática de usar as plantas no Feng Shui requer cuidados. É fundamental que as folhas nunca fiquem murchas e secas, e nada de plantas artificiais. Segundo a especialista, o importante é que tenha vida no vaso, assim a movimentação de energia será muito maior e positiva.

Mesmo que você insista nas plantas artificiais, elas só terão efeito quando colocadas pedras e cristais que transmutem energia. Além disso, aquelas que possuem folhagens caídas para o chão ou, até mesmo, as que são pontiagudas afastam a sorte do lugar. Por isso, evite plantas como bromélia, samambaia, dama-da-noite, avenca, comigo-ninguém-pode, entre outras.

Melhores plantas para energizar a casa

A seguir, veja os benefícios que cada planta pode oferecer ao lar:

  1. Hortênsia: atrai prosperidade e harmonia;
  2. Azaleia: traz boas relações e amor;
  3. Lírio-da-paz: atrai amor, alegria, espontaneidade, prosperidade, socialização e paz;
  4. Jasmim: oferece paz, calma, harmonia, amor e purificação;
  5. Arruda: afasta a inveja e repele qualquer energia ruim;
  6. Buxinho: traz amor, alegria, energias boas e preserva boas relações;
  7. Alecrim: atrai saúde, energia e cura;
  8. Zamioculca: atrai paz e prosperidade;
  9. Lavanda: oferece tranquilidade, proteção e limpeza;
  10. Orégano: atrai prosperidade, dinheiro e bem-estar;
  11. Amor-perfeito: atrai sorte, proteção, bem-estar e alegria;
  12. Orquídea: traz beleza, comunicação e boa convivência;
  13. Árvore-da-felicidade: melhoras na relação amorosa e atrai energias boas e harmonia;
  14. Manjericão: atrai dinheiro e prosperidade;
  15. Violeta: traz equilíbrio e energia.

Planta para cada ambiente da casa

Além dos benefícios oferecidos por cada espécie, também é possível saber, por meio da prática chinesa, qual tipo inserir em cada espaço. “Para o Feng Shui, a casa é dividida em várias áreas energéticas, todas englobando os sentimentos das pessoas que vivem no ambiente. Então, podemos saber que planta colocar, avaliando também as partes da casa e os moradores”, diz Juliana Viveiros. Veja:

  • Cozinha: recomenda-se colocar uma planta entre o fogão e a pia ou, até mesmo, na geladeira. Geralmente, essa região precisa de equilíbrio e paz;
  • Sala: prefira as cores mais claras e flores que tragam alegria e prosperidade, como o jasmim;
  • Mesa de jantar: símbolo de fartura e prosperidade. Por isso, recomenda-se colocar vasos de flores na cor amarela (que representam dinheiro);
  • Banheiro: ótimo ambiente para colocar flores, porque filtram a energia ruim.

“Lembre-se dos cuidados básicos com uma planta de Feng Shui que trabalha a seu favor, isto é, iluminação, podar e regar”, conclui a espiritualista.

Por Luana Farias

