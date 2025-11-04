15 espécies de plantas para melhorar a energia da casa

15 espécies de plantas para melhorar a energia da casaNo Feng Shui, elas desempenham um papel essencial na harmonização dos ambientes, equilibrando os fluxos energéticos
Além de melhorarem a estética e deixarem o ambiente mais elegante, as plantas também oferecem bem-estar e aconchego. Partindo do princípio do Feng Shui, elas potencializam as boas energias nos cômodos e são muito importantes para a composição da técnica chinesa.
“As plantas positivas e as flores possuem um alto poder de transformar as energias e influenciar a busca por harmonia e bem-estar. Diante das inúmeras técnicas e dos símbolos do Feng Shui, as flores e as plantas representam uma parte que pode ajudar em todos os setores de sua vida: amor, trabalho, saúde e dinheiro”, explica a espiritualista Juliana Viveiros.
Cuidados com as plantas no Feng Shui
A prática de usar as plantas no Feng Shui requer cuidados. É fundamental que as folhas nunca fiquem murchas e secas, e nada de plantas artificiais. Segundo a especialista, o importante é que tenha vida no vaso, assim a movimentação de energia será muito maior e positiva.
Mesmo que você insista nas plantas artificiais, elas só terão efeito quando colocadas pedras e cristais que transmutem energia. Além disso, aquelas que possuem folhagens caídas para o chão ou, até mesmo, as que são pontiagudas afastam a sorte do lugar. Por isso, evite plantas como bromélia, samambaia, dama-da-noite, avenca, comigo-ninguém-pode, entre outras.
Melhores plantas para energizar a casa
A seguir, veja os benefícios que cada planta pode oferecer ao lar:
- Hortênsia: atrai prosperidade e harmonia;
- Azaleia: traz boas relações e amor;
- Lírio-da-paz: atrai amor, alegria, espontaneidade, prosperidade, socialização e paz;
- Jasmim: oferece paz, calma, harmonia, amor e purificação;
- Arruda: afasta a inveja e repele qualquer energia ruim;
- Buxinho: traz amor, alegria, energias boas e preserva boas relações;
- Alecrim: atrai saúde, energia e cura;
- Zamioculca: atrai paz e prosperidade;
- Lavanda: oferece tranquilidade, proteção e limpeza;
- Orégano: atrai prosperidade, dinheiro e bem-estar;
- Amor-perfeito: atrai sorte, proteção, bem-estar e alegria;
- Orquídea: traz beleza, comunicação e boa convivência;
- Árvore-da-felicidade: melhoras na relação amorosa e atrai energias boas e harmonia;
- Manjericão: atrai dinheiro e prosperidade;
- Violeta: traz equilíbrio e energia.
Planta para cada ambiente da casa
Além dos benefícios oferecidos por cada espécie, também é possível saber, por meio da prática chinesa, qual tipo inserir em cada espaço. “Para o Feng Shui, a casa é dividida em várias áreas energéticas, todas englobando os sentimentos das pessoas que vivem no ambiente. Então, podemos saber que planta colocar, avaliando também as partes da casa e os moradores”, diz Juliana Viveiros. Veja:
- Cozinha: recomenda-se colocar uma planta entre o fogão e a pia ou, até mesmo, na geladeira. Geralmente, essa região precisa de equilíbrio e paz;
- Sala: prefira as cores mais claras e flores que tragam alegria e prosperidade, como o jasmim;
- Mesa de jantar: símbolo de fartura e prosperidade. Por isso, recomenda-se colocar vasos de flores na cor amarela (que representam dinheiro);
- Banheiro: ótimo ambiente para colocar flores, porque filtram a energia ruim.
“Lembre-se dos cuidados básicos com uma planta de Feng Shui que trabalha a seu favor, isto é, iluminação, podar e regar”, conclui a espiritualista.
Por Luana Farias