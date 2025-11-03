5 alimentos e bebidas para turbinar o emagrecimento até o verão / Crédito: EdiCase Saude

Com a proximidade do verão, cresce a busca por estratégias eficazes para perder peso. Mais do que apostar em receitas milagrosas e dietas restritivas, a seleção inteligente dos alimentos pode ser uma grande aliada no processo. Optar por ingredientes naturais, ricos em fibras, proteínas magras e gorduras boas ajuda a controlar o apetite, melhorar o metabolismo e manter a energia ao longo do dia, favorecendo o emagrecimento de forma gradual e segura. Segundo o nutrólogo Dr. Sandro Ferraz, é possível otimizar o metabolismo, reduzir a retenção de líquidos e melhorar a saciedade com itens simples e acessíveis, que podem ser facilmente incluídos no dia a dia. A seguir, confira alguns deles!

1. Chá verde Rico em catequinas, compostos com ação antioxidante, o chá verde ajuda a acelerar o metabolismo e contribui para a queima de gordura corporal. “Ele é um termogênico natural, ou seja, aumenta o gasto energético do corpo, mesmo em repouso”, explica o Dr. Sandro Ferraz. O ideal é consumi-lo pela manhã ou antes de atividades físicas. 2. Abacate Apesar de ser uma fruta rica em gorduras, o abacate possui gorduras boas, como o ácido oleico, que ajudam a prolongar a sensação de saciedade e a evitar picos de insulina. “Quando o corpo mantém a insulina mais estável, ele reduz o armazenamento de gordura”, destaca o médico. 3. Gengibre Poderoso termogênico, o gengibre ativa o metabolismo e melhora a digestão. Pode ser utilizado em chás, sucos, marinadas ou refeições. “É um alimento simples, barato e extremamente eficiente para quem busca acelerar o emagrecimento“, afirma. 4. Aveia A aveia é rica em fibras solúveis, como o betaglucano, que forma um gel no estômago, retardando a digestão e aumentando a saciedade. “Isso ajuda a controlar a fome ao longo do dia e reduz o desejo por alimentos muito calóricos”, explica o Dr. Sandro Ferraz. Além disso, auxilia no controle do colesterol.