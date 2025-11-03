2 banhos para limpar as energias após o Halloween / Crédito: EdiCase Astrologia

Após o Halloween, é comum sentir o ambiente carregado, como se uma energia densa se fizesse presente. Essa percepção pode estar ligada ao simbolismo e à atmosfera envolvente da data. Tradicionalmente celebrado em 31 de outubro, ele tem raízes no antigo festival celta de Samhain, que marcava o fim do verão e o início do inverno, uma época em que se acreditava que o “véu” entre o mundo dos vivos e dos mortos estava mais tênue. Durante essa data, rituais e celebrações foram realizados para homenagear os mortos e afastar espíritos indesejados. Assim, a celebração acaba carregada de associações com o sobrenatural, com tradições que evocam a presença de energias além do cotidiano.

Para aliviar a sensação de ambiente carregado após o Halloween, os banhos energéticos são uma prática eficaz e acessível. Tradicionalmente, eles combinam elementos naturais com propriedades de limpeza e proteção energética, promovendo uma sensação de leveza. “Se pararmos para pensar, após o Halloween temos o dia de Todos os Santos e, logo depois, finados. É um contexto de muita oração e vibrações positivas”, explica a taróloga Isabel Fogaça. Abaixo, ela ensina como preparar banhos para fazer após o Halloween. Veja! Banho de sal grosso Descarrego energético, bane energias negativas. Materiais 1 l de água

1 punhado de sal grosso Modo de fazer Em uma panela, ferva a água com o sal em fogo médio. Desligue o fogo e espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

Atenção: o banho de sal grosso é muito poderoso, pois retira energias negativas e positivas. Por isso, após ele, é preciso repor as energias com outro banho energético. Banho de sálvia Realizar logo após o banho de sal grosso. A erva salva, limpa e renova a energia e traz proteção. Materiais 1 l de água

1 punhado de sálvia Modo de fazer Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e coloque a erva. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.