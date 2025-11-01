Saiba como aproveitar o último Mercúrio retrógrado de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O mês de novembro traz uma energia muito especial. Mercúrio, planeta que rege a comunicação, o pensamento e os deslocamentos, entra em seu último movimento retrógrado de 2025. Trata-se de um momento que sempre nos convida a sair do modo automático e agir com mais presença. Mercúrio retrógrado costuma mexer diretamente com a forma como nos expressamos, trocamos informações e lidamos com o dia a dia. É como se o universo nos pedisse uma pausa para revisar, refletir e reconectar.

Tempo para revisar e ressignificar Sempre que esse planeta entra em retrogradação, é como se a vida nos convidasse a dar dois passos para trás antes de seguir em frente. É tempo de revisar conversas, refazer planos e repensar decisões. Em Sagitário, signo que fala sobre propósito, sabedoria e fé, essa energia ganha um tom ainda mais profundo. Durante esse período, podemos sentir um chamado para revisar nossos ideais, crenças e o sentido que damos à vida. É uma fase de autoconhecimento e reconexão com aquilo que realmente faz sentido para nós. Comunicação com mais consciência Mercúrio retrógrado também nos desafia a olhar com mais atenção para a forma como nos comunicamos. Muitas vezes falamos por impulso, reagimos sem pensar ou interpretamos mal o que o outro quis dizer. É um momento para desacelerar e buscar mais clareza nas palavras e nas intenções. Procure pensar antes de responder, revisar mensagens importantes e falar com mais coerência e presença. Além disso, evite agir de forma impulsiva, inconsequente ou impensada. Quanto mais consciência colocarmos na nossa comunicação, menos ruídos e mal-entendidos teremos.

Como aproveitar esse período da melhor forma Essa retrogradação é um convite a viver de forma mais consciente e alinhada. É um bom momento para: Revisar planos e projetos antes de dar novos passos;

antes de dar novos passos; Refletir sobre seus objetivos e se eles ainda ressoam com o seu propósito;

Exercitar a escuta atenta e o silêncio, em vez de reagir no impulso;

Ter paciência com os contratempos; eles podem estar te mostrando algo importante;

Comunicar com o coração, com clareza e intenção positiva. Um mês de aprendizado e realinhamento Novembro chega para nos ensinar sobre presença, coerência e discernimento. Aproveite para revisar o que precisa ser ajustado e seguir com mais leveza e sabedoria. Toda retrogradação é, na verdade, uma oportunidade de recomeçar com mais consciência, propósito e verdade. Por Fernanda Marto de Miranda