Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolo de liquidificador: 3 receitas práticas e saborosas para o café da tarde

Bolo de liquidificador: 3 receitas práticas e saborosas para o café da tarde

Aprenda a preparar deliciosas opções para deixar esse momento ainda mais especial
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nada se compara ao aroma de um bolo fresquinho acompanhado de uma xícara de café à tarde. Quando praticidade e sabor se encontram, o resultado é simplesmente irresistível. Os bolos de liquidificador mostram que é possível criar receitas saborosas sem esforço. Leves, macios e versáteis, tornam qualquer momento ainda mais especial.

A seguir, veja 3 receitas práticas e saborosas de bolo de liquidificador para o café da tarde!

Bolo de laranja

Ingredientes

  • 1 laranja descascada, sem sementes e cortada em pedaços
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de suco de laranja natural
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Coloque no copo do liquidificador a laranja em pedaços, os ovos, o açúcar, o óleo e o suco de laranja. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até incorporar bem. Acrescente o fermento e misture delicadamente até ficar uniforme. Despeje a massa em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de cacau em pó 50%
  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o cacau em pó. Bata até obter uma mistura lisa e homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente as farinhas aos poucos, mexendo até incorporar bem. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente até que a massa fique uniforme. Despeje em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja firme e passe no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Bolo de coco

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de açúcar demerara
  • 1 xícara de chá de leite de aveia
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite de aveia, o óleo de coco, o açúcar demerara e a essência de baunilha. Bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o sal. Bata até a massa ficar lisa e sem grumos. Transfira a mistura para uma tigela e misture o fermento químico e o coco ralado, incorporando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35-40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e desenforme. Sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar